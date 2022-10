Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Butuh Sikap Bank Indonesia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan rupiah berpotensi masih terus melemah menuju rekor Rp15.500 per dolar AS. Kondisi ini diperkirakan akan terus berlanjut membawa rupiah ke Rp16.000 per dolar AS apabila Bank Indonesia tak segera bertindak.

Pada penutupan perdagangan Selasa (18/10/2022), ditutup menguat 24 poin atau 0,16 persen ke Rp15.463 per dolar AS. Namun, jika menilik sepanjang 2022, rupiah mencatatkan pelemahan hingga 8,66 persen.

Macro Equity Strategist Samuel Sekuritas Indonesia Lionel Priyadi mengatakan, penyebab pelemahan rupiah makin parah belakangan ini adalah kekhawatiran bahwa selisih bunga Bank Indonesia (7DRRR) dengan the Fed (FFR) akan semakin menipis.

“Karena Fed masih akan menaikkan suku bunga 75 bps pada November dan Desember, sedangkan tidak ada kepastian BI akan menaikkan suku bunga 50-75 bps per bulan di masing-masing bulan Oktober-Desember,” paparnya kepada Bisnis, Selasa (18/10/2022).

Saat ini, selisih suku bunga kebijakan BI dan The Fed masing-masing adalah 4,25 persen dan 3,25 persen atau selisih 100 bps, padahal, di awal tahun selisih ini adalah 3,5 persen dan 0,25 persen atau mencapai 325 bps.

