Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, 23 September 2022

09:19 WIB

Rupiah dibuka melemah Rp15.028

Berdasarkan data Bloomberg, di pasar spot, nilai tukar rupiah berada pada level Rp15.028 per dolar AS, melemah 0,03 persen atau setara 5 poin pada pukul 09.05 WIB.



Sementara itu, indeks dolar AS juga terpantau melemah sebesar 0,06 persen ke posisi 110,995.