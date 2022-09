Pengendali Sunindo (TOYS) Lepas 14,43 Juta Saham, Mengapa?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – PT Hoekel Bangun Abadi, pemegang saham pengendali PT Sunindo Adipersada Tbk. (TOYS), mengumumkan divestasi sebagian saham TOYS sebesar 14,43 juta saham.

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan, Hoekel melepas 14,43 juta saham atau 1,11 persen saham TOYS secara bertahap dengan harga per saham yang bervariasi.

Pada 8 September Hoekel menjual sebanyak 2,43 juta saham dengan harga Rp98 per saham. Kemudian sebanyak 1,3 juta saham dijual dengan harga Rp97 per saham dan 2 juta saham dijual Rp99 per saham. Total Hoekel mengantongi sebanyak Rp563,16 juta dari transaksi pada 8 September 2022.

Hoekel melanjutkan divestasi saham TOYS pada 12 Agustus 2022. Sebanyak 1,4 juta saham dijual dengan harga Rp99 per saham. Kemudian sebanyak 1,4 juta saham dijual dengan harga Rp100 per saham dana 100.000 saham dijual Rp98 per saham. Melalui transaksi tersebut Hoekel mengantongi sebanyak Rp288,4 juta.

Dengan transaksi tersebut, kepemilikan saham Hoekel di TOYS berubah dari 369,94 juta saham atau 25,78 persen menjadi 355,51 juta saham atau 2,77 persen.

Meski demikian, Direktur Hoekel Teddy Gusnaidi tidak menjelaskan tujuan dari adanya transaksi tersebut. Adapun status kepemilikan saham tersebut adalah langsung.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau menguat pada perdagangan sesi pertama hari ini, Jumat (19/8/2022).

Berdasarkan data RTI pada pukul 11.30 WIB, IHSG parkir pada level 7.198. atau menguat 0,17 persen. Tercatat 253 saham menguat, 224 saham melemah dan 202 saham bergerak stagnan. Kapitalisasi pasar terpantau pada posisi Rp9.400 triliun.

Adapun saham TOYS terpantau menjadi saham dengan kenaikan terbesar sejauh ini setelah menguat 24,1 persen ke Rp103.

Baca Juga : BEI Kasih Peringatan UMA, Saham NELY TOYS OASA Masih Ngebut PALM Lesu

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Sunindo Adipersada TOYS saham IHSG