Telkom (TLKM) Targetkan Merger Indihome-Telkomsel Rampung Awal 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten telekomunikasi pelat merah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menyampaikan akan merampungkan merger Indihome dan Telkomsel pada akhir 2022 atau di awal 2023.



Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Heri Supriadi mengatakan, proses merger antara Indihome dan Telkomsel tengah berjalan saat ini.



"Kami harapkan milestone akan terjadi tahun depan. Saat ini kita mendefinisikan bagaimana operating model setelah Indihome bergabung dengan Telkomsel," kata Heri dalam Public Expose Live 2022, Jumat (16/9/2022).





Dia melanjutkan, TLKM melihat secara umum, segmen konsumer akan dikelola oleh Telkomsel dengan berbagai kombinasi teknologi fixed dan mobile.



Menurutnya, dengan merger, terdapat nilai tambah yang bisa diidentifikasi sejak saat ini. Pada prosesnya, merger ini akan dilakukan dengan transaksi secara fair dan transparan.



"Antara akhir tahun atau awal tahun bisa kami selesaikan," ujarnya.



Adapun Heri menyampaikan saat ini TLKM belum bisa menjelaskan berapa valuasi Telkomsel-Indihome setelah merger. Dia memastikan, merger ini akan dilakukan secara fair value.



"Nantinya kita pastikan akan terjadi fairness dalam valuasinya. Berapa besar value yang kami create, nanti bisa kita lihat dari value added yang akan kami hasilkan," tuturnya.

