IHSG Masih Berpotensi Reli, Cek Rekomendasi Saham BNI Sekuritas

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang menguat terbatas pada perdagangan hari ini, Selasa (6/9/2022). Simak rekomendasi saham BNI Sekuritas.

Head of Technical Analyst Research BNI Sekuritas, Andri Zakarias Siregar dalam riset hariannya mengatakan, secara teknikal peluang IHSG naik terbatas masih terbuka setelah break 7.230, candle bullish, higher volume dan selama di atas 5 day Moving Average (MA). Hal ini menyusul ditutupnya IHSG di zona hijau level 7.231,88 atau meningkat 0,76 persen pada perdagangan kemarin Senin (5/9/2022).

“Trend bullish, selama di atas 7.064. IHSG closing di atas 5 day MA (7.180). Indikator MACD bullish, stochastic crossover up, break pola bearish channel, candle bullish. Selama di atas support 7.064, IHSG masih berpeluang bullish, target 7.070 (DONE), 7.130 (DONE)- 7.175 (DONE) - 7.218 (DONE)/7.258/7.311. Dominan power buy. Range breakout berada di 7.021 - 7.258,” ujar Andri dalam risetnya, Selasa (6/9).

Andri mengatakan, level resistance indeks pada perdagangan hari ini berada di 7.258, 7.275, 7.311, 7.355, sementara level support berada di 7.224, 7.180, 7.123, 7.064, dengan perkiraan range berada di 7.170 - 7.280.

Lebih lanjut, Research Analyst BNI Sekuritas Maxi Liesyaputra menambahkan, bursa Amerika Serikat tutup sehubungan dengan hari buruh pada kemarin Senin (5/9/2022). Sementara bursa Eropa mengalami penurunan bahkan DAX Performance Index melemah 2,22 persen, begitu juga dengan CAC 40 yang terkoreksi 1,20 persen.

Sementara itu, bursa regional Asia Pasifik mencatatkan pergerakan yang beragam. Hang Seng mencatat penurunan yang signifikan, sementara IHSG dan STI ditutup menguat pada perdagangan kemarin.

Investor dapat mencermati saham MEDC dengan rekomendasi speculative buy dengan target 1.015-1.050, stop loss di bawah 920. Kemudian saham BUMI dengan rekomendasi speculative buy target 202-214 stop loss di bawah 183.

Investor juga dapat mencermati saham PTPP dengan strategi investasi speculative buy pada target 1.045-1.070 stop loss dibawah 388 dan saham PGAS direkomendasikan beli pada rentang 1.805-1.815 dengan target 1.865-1.885 dan stop loss di bawah 1.700.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

