Lewat Film Mencuri Raden Saleh, Aplikasi Kripto Kenalkan Bitcoin dkk

Bisnis.com, JAKARTA - Aplikasi kripto terus melakukan penetrasi memberikan edukasi investasi aset kripto pada masyarakat. Kali ini, edukasi menyasar penggemar film.

PT Pintu Kemana Saja atau platform jual beli dan investasi aset Pintu, menjadi sponsor resmi film yang dibesut oleh Sutradara ternama Angga Dwimas Sasongko berjudul Mencuri Raden Saleh yang dibintangi oleh berbagai aktor dan aktris ternama Indonesia.

Jeth Soetoyo, Founder dan CEO Pintu mengungkapkan upaya membawa aset kripto ke jutaan masyarakat Indonesia terus menuangkan melalui berbagai kolaborasi dengan banyak industri.

Mulai dari industri makanan, e-sports, sepak bola, hingga yang terkini kerja sama kami di industri film dengan menjadi sponsor resmi film Mencuri Raden Saleh.

"Melalui kerja sama ini kami yakin tayangan film Mencuri Raden Saleh tidak hanya memberikan hiburan bagi penonton, namun film ini mampu menjadi salah satu wadah baru untuk masyarakat lebih dekat dan mengenal investasi aset kripto,” jelasnya, dikutip Sabtu (27/8/2022).

Sutradara film Mencuri Raden Saleh Angga Dwimas Sasongko menilai kolaborasi yang dibangun antara industri kripto dan film ternyata bisa saling mendukung satu sama lain.

"Adegan penggunaan cryptocurrency di dalam film memberi nuansa yang beda dari film-film lainnya dan menjadikan film terasa lebih mengikuti zamannya," paparnya.

Dia berharap penonton nantinya bisa menyaksikan dan merasakan keseruan dari film drama dan aksi dengan alur cerita yang menarik yang dibintangi oleh aktor dan aktris hebat di Indonesia.

Film Mencuri Raden Saleh besutan Sutradara Angga Dwimas Sasongko dan ditulis oleh Husein M. Atmodjo, merupakan film bergenre drama dan action menceritakan tentang sekelompok anak muda yang ingin mencuri sebuah lukisan bersejarah Raden Saleh di Istana Presiden.

Sekelompok anak muda tersebut adalah Piko (The Forger) yang diperankan oleh Iqbaal Ramadhan, Ucup (The Hacker) diperankan oleh Angga Yunanda, Fella (The Negotiator) oleh Rachel Amanda, Gofar (The Handyman) oleh Umay Shahab, Tuktuk (The Driver) oleh Ari Irham, dan Sarah (The Brute) diperankan oleh Aghniy Haque. Serta dibintangi juga oleh aktor ternama seperti Tio Pakusadewo, Dwi Sasono, hingga Atiqah Hasiholan.

Aktor Angga Yunanda yang berperan sebagai Ucup di film Mencuri Raden Saleh menilai karakternya sangat tertarik dengan dunia crypto.

"Saya pribadi semenjak memerankan Ucup di film Mencuri Raden Saleh banyak banget dapat insight baru tentang kripto dari pemeran lain yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia kripto," katanya.

Film Mencuri Raden Saleh akan tayang resmi pada Kamis, 25 Agustus 2022 serentak di bioskop seluruh Indonesia. Namun, pada 17 Agustus lalu sudah diputar secara terbatas di beberapa kota Indonesia khusus edisi Hari Kemerdekaan Indonesia.

