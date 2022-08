GoPaylater Cicil Hadir di Tokopedia, Sumber Pendapatan GOTO Dinilai Bakal Bertambah

Bagikan A- A+

Jakarta - Kolaborasi PT Bank Jago Tbk (ARTO) dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) yang semakin intens dinilai bakal memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pendapatan kedua perusahaan.

Sejumlah analis memprediksi kerja sama ini memampukan Bank Jago untuk meningkatkan jumlah nasabah sekaligus memperluas kanal penyaluran kredit. Sementara bagi GOTO, kolaborasi membuka peluang untuk membiayai para pelanggan, baik dari sisi konsumen, merchant atau mitra usaha dalam ekosistem.

Fasilitas cicilan, kata analis, dapat mendorong daya beli konsumen, meningkatkan transaksi dan sekaligus mengikat loyalitas pelanggan dan pada akhirnya, pundi pundi pendapatan bakal mengalir deras ke kocek GOTO.

“Yang paling penting, kolaborasi ini menjadi lompatan besar GOTO Group di bisnis finansial. Ekspansi GOTO ke pembiayaan merchant dan konsumen akan menjadi sumber pendapatan baru. Artinya, ke depan, mesin cetak uang GOTO tidak hanya mengandalkan komisi transaksi di aplikasi. Hal ini menjadi kabar baik di tengah upaya perusahaan meningkatkan layanan dengan margin yang lebih tinggi,” kata Analis MNC Sekuritas Tirta Widi Gilang Citradi menanggapi manuver GOTO dan Jago dalam mengintegrasikan ekosistem.

Dalam sebulan terakhir, GOTO dan Jago terpantau dua kali melakukan manuver bersama-sama. Pertama, pada awal Agustus lalu, GoBiz dan Jago meluncurkan integrasi aplikasi berbentuk Jago Merchant. Kedua, akhir pekan lalu, Tokopedia memperkenalkan opsi pembayaran yang memfasilitasi para pelanggannya untuk melakukan pembelian secara mengangsur atau GopayLater Cicil. Dalam menjalankan bisnis Beli Sekarang Bayar Nanti atau Buy Now Pay Later (BNPL) di platform Tokpedia ini, GOTO mendapat sokongan pendanaan dari mitra strategis, Bank Jago.



“Kerjasamanya sudah tentu bersifat inklusif, dalam arti Tokopedia akan menggandeng institusi finansial sebagai sumber pendanaan. Tapi, pada praktiknya, Jago akan memiliki posisi yang berbeda mengingat status GOTO sebagai salah satu pemegang saham Jago dengan kepemilikan 21,4%. Ini adalah sinergi ekosistem paling progresif dan berdampak besar bagi keduanya,” kata Tirta.



Catatan saja, GoBiz merupakan aplikasi merchant untuk mengelola bisnis para mitra usaha Gojek dan GoTo Financial. GoBiz selama ini memudahkan para mitra untuk mengelola order, transaksi, manajemen usaha hingga mengatur keuangan. Sementara aplikasi Bank Jago telah terintegrasi dan tertanam dalam aplikasi Gopay dan Gojek sejak tahun lalu. Setelah Gopay dan Gojek, kini aplikasi Jago terintegrasi dengan aplikasi GoBiz.

Inovasi GoPaylater Dapat Mengurangi Bakar Uang



Saat ini, GOTO memiliki pengguna yang terdiri 15 juta mitra usaha, lebih dari 3 juta mitra pengemudi, dan 65 juta konsumen yang bertransaksi secara tahunan dalam satu ekosistem. Para pengguna ini rata rata sudah memakai aplikasi Gojek, GoPay dan Tokopedia lebih dari tiga tahun terakhir. Dengan riwayat transaksi selama itu, GOTO bisa mengenali profil risk dan karakter para penggunanya.

Dengan mengkombinasikan artificial intelligence (AI) dan pemanfaatan big data, GOTO dinilai mampu melakukan credit scoring secara efektif sehingga pembiayaan yang disalurkan punya kualitas bagus. Jadi, optimalisasi teknologi akan menjadi cara GOTO memitigasi potensi risiko kredit bermasalah.

“Tokopedia dan Gojek memanfaatkan riwayat transaksi dan database ini untuk meningkatkan kualitas kredit yang disalurkan GOTO Finansial. Dengan mengetahui riwayat transaksi dan database pelanggan, Tokopedia dan Gojek bakal mampu melakukan “profiling” terhadap konsumennya dengan baik,” kata Raditya Pradana, Analis Fundamental Kanaka Hita Solvera, perusahaan manajemen investasi.

Sementara itu, Yohanis Hans Kwee, Direktur Ekuator Swarna Investama, menilai fasilitas GoPayLater Cicil juga bisa menjadi cara GOTO mengurangi praktek bakar uang tanpa harus khawatir kehilangan pelanggan. Tentu prosesnya akan bertahap, tapi pelan pelan akan memberikan dampak signifikan.

Saat ini, kata Hans Kwee, persaingan di bisnis digital sangat ketat. Pelanggan kerap kali melihat promo-promo yang menarik seperti free ongkir dan segala macam sebelum memutuskan belanja. Di sisi lain masyarakat juga butuh pembayaran yang bisa di cicil. “Jadi kalau GOTO hanya jualan dengan mengandalkan promo, maka akan banyak uang yang kebakar. Kehadiran GoCicil ini sangat positif buat bisnis GOTO sehingga bisa mengurangi promo (Bakar duit) tadi. Karena banyak orang tertarik melakukan metode pembayaran cicil. Transaksi dan pendapatan pun diharapkan dapat meningkat kedepan,” katanya.

Maximilianus Nico Demus, Direktur Asosiasi Riset dan Investasi Pilarmas Investindo, mengapresiasi langkah cerdik GOTO menghadirkan fasilitas angsuran di Tokopedia. Inovasi ini juga menunjukkan bahwa sebagai perusahaan teknologi dengan ekosistem terbesar dan terintegrasi, GOTO tidak berdiam diri.

“Dia [GOTO] tahu betul posisinya sebagai market leader. GOTO sangat paham bahwa sebagai perusahaan teknologi harus terus berinovasi. Tidak hanya menciptakan yang belum ada, juga mengembangkan apa yang sudah dikuasai untuk menjaga market sharenya,” kata Maximilianus.

Menurut Maximilianus, fasilitas GoCcicil bisa menjadi alternatif bagi pelanggan yang tidak mau memiliki kartu kredit tapi ingin beli barang secara mengangsur. Lebih mudah dan praktis. “Program seperti ini dapat mendorong daya beli, meningkatkan transaksi di platform dan menjaga tingkat konsumsi masyarakat, khususnya dari user GOTO dan ini menjadi salah satu paling penting,” katanya.

Apakah bakal berdampak langsung ke profitabilitas? Memang tidak serta merta. Tapi, “Cepat atau lambat, dengan kehadiran ekosistem yang lengkap, ditambah memberikan user experience yang bikin pelanggan makin setia dan meningkatkan ketergantungan user terhadap aplikasi, akan berdampak positif untuk kinerja keuangan GOTO,” kata Maximilianus.

Dengan kekuatan ekosistem dan kemampuan mengoptimalisasi teknologi, kata TIrta, GOTO punya posisi tawar yang sangat baik dalam menjalin kemitraan dengan bank atau institusi finansial lain yang ingin menggelontorkan dana ke ekosistem. Termasuk dalam menentukan bagi hasil dari kegiatan penyaluran kredit. “Dengan kekuatan ekosistemnya, GOTO bakal menjadi magnet untuk perbankan. Meski akan bekerjasama dengan institusi finansial, GOTO tampaknya akan memprioritaskan Jago karena ada hubungan ownership. Mereka akan optimalkan segala kemampuan untuk tumbuh bersama,” katanya.

Sejauh ini, GOTO memang baru memperkenalkan fasilitas BNPL untuk pelanggan Tokopedia. Tapi, para analis yakin, akan ada sejumlah produk pembiayaan inovatif lain yang akan meluncur berikutnya. Misalnya pembiayaan ke mitra GoFood, merchant Tokopedia dan mitra pengemudi.

abang O“Bahkan, sangat mungkin GOTO juga menyediakan angsuran kendaraan listrik buat para mitra ojol. Sekali lagi, ekspansi GOTO ke bisnis pembiayaan bisa dibilang lompatan eksponensial, signifikan dan menjadi sumber pendapatan baru perseroan yang selama ini hanya mengandalkan komisi dari transaksi di aplikasi,” kata Tirta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Goto Gojek bank jago