Bisnis Indonesia Award 2022, Apresiasi Korporasi hingga CEO yang Sukses di Tahun Pandemi

Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis Indonesia Group kembali menyelenggarakan Bisnis Indonesia Award pada tahun 2022, pada Senin (15/8/2022).

Bisnis Indonesia Award merupakan bentuk penghargaan dari Bisnis Indonesia Group terhadap para pelaku bisnis di Indonesia, terutama korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan finansial yang memiliki kinerja cemerlang.

Bisnis Indonesia Award dalam pelaksanaannya selalu mengangkat tema terkini yang relevan dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha di Tanah Air. Adapun, pada tahun ini Bisnis Indonesia Award mengusung tema “Bangkit pada Tahun Perubahan”.

Pembicara kunci yang hadir pada Bisnis Indonesia Award 2022 yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto didampingi Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita yang memberikan overview and policy updates.



Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani dalam kata sambutannya mengatakan Bisnis Indonesia Award 2022 yang mengangkat tema “Bangkit pada Tahun Perubahan” merupakan bentuk penghargaan kepada perusahaan dan seluruh stake holders-nya yang mampu menghadapi tantangan selama tahun perubahan dengan kinerja yang cemerlang.

“Perusahaan-perusahaan ini mampu secara gesit menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Ada yang mengubah model bisnis, memperbaiki proses pelayanan, menjalankan transformasi digital, meningkatkan efisiensi, menaikkan produktivitas, dan sebagainya. Keberhasilan dalam menghadapi tantangan-tantangan semacam ini tentu saja layak untuk mendapatkan penghargaan,” ujar Hariyadi.



Ajang Bisnis Indonesia Award 2022 disiarkan langsung melalui website Bisnis.com dan channel youtube Bisniscom TV.





Pada ajang ini akan diberikan beberapa penghargaan kepada perusahaan dari sektor finansial dan sektor rill berdasarkan penilaian dari Dewan Juri Bisnis Indonesia Award 2022. Dewan Juri terdiri dari Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani; Direktur PT Indovesta Utama Mandiri Rivan Kurniawan; Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Lulu Terianto; Direktur PT Bahana TCW Investment Management Doni Firdaus; dan Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata.



Kategori penghargaan untuk sektor perbankan meliputi bank persero, bank swasta nasional, bank asing dan campuran, bank syariah, BPD wilayah Jawa-Bali, BPD wilayah Sumatra-Kalimantan, dan BPD wilayah Sulawesi-Nusa Tenggara-Maluku-Papua.



Adapun untuk emiten terdiri atas kategori minyak & gas; batu bara; pendukung minyak, gas & batu bara; barang baku; produk dan perlengkapan bangunan; perusahaan holding multisektor; perdagangan ritel barang primer; makanan olahan; ikan, daging & produk unggas; perkebunan kelapa sawit; produk rumah tangga tidak tahan lama; otomotif & komponen otomotif; media & hiburan; perdagangan ritel; jasa & peralatan kesehatan; farmasi & riset kesehatan; properti & real estat; teknologi; infrastruktur transportasi; infrastruktur telekomunikasi; jasa telekomunikasi; utilitas; jasa pembiayaan; asuransi; perusahaan holding, investasi & jasa investasi.



Kemudian kategori perusahaan sekuritas terdiri atas perusahan sekuritas lokal dan perusahan sekuritas usaha patungan.



Bisnis Indonesia juga memberikan penghargaan khusus yang didedikasikan kepada perusahaan-perusahaan yang dipilih dan ditentukan berdasarkan hasil penilaian Sidang Dewan Redaksi. Bisnis Indonesia juga memilih CEO of The Year yang disaring dari perusahaan penerima penghargaan Bisnis Indonesia Award 2022.

Simak gelaran Bisnis Indonesia Award 2022 secara live.

14:16 WIB Hariyadi Sukamdani: Banyak Perusahaan Catat Kinerja Apik di Masa Pandemi Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani mengatakan dalam dua tahun terakhir ini, kita menghadapi tekanan amat besar yang datang karena pandemi Covid-19. Belum selesai tantangan pandemi, diikuti oleh berbagai tantangan global yang muncul karena konflik internasional, naiknya harga energi, ancaman resesi global, dan sebagainya. Selama tahun 2020 dan 2021 tantangan-tantangan tersebut telah membawa perubahan-perubahan yang luar biasa. Di tengah perubahan itu, kami mencatat ada cukup banyak perusahaan yang dapat menorehkan kinerja yang apik, performa yang bagus sekali. Di satu sisi ada banyak perusahaan yang tumbang selama masa penuh perubahan tersebut. Akan tetapi, di sisi lain, ada cukup banyak yang justru bangkit dan mampu mencatatkan kinerja luar biasa. Perusahaan-perusahaan ini mampu secara gesit menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Ada yang mengubah model bisnis, memperbaiki proses pelayanan, menjalankan transformasi digital, meningkatkan efisiensi, menaikkan produktivitas, dan sebagainya. Keberhasilan dalam menghadapi tantangan-tantangan semacam ini tentu saja layak untuk mendapatkan penghargaan.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :