Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BWPT Pacu Produksi CPO, Operasikan Pabrik Baru

PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) berpotensi memacu produksi CPO pada semester II/2025 sambil mengoperasikan pabrik baru.
Hafiyyan
Hafiyyan - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 12:05
Share
Tangki penyimpanan CPO emiten perkebunan dan pengolahan sawit Grup Rajawali, PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT). Bisnis-Hafiyyan.
Tangki penyimpanan CPO emiten perkebunan dan pengolahan sawit Grup Rajawali, PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT). Bisnis-Hafiyyan.
Ringkasan Berita
  • BWPT berencana meningkatkan produksi dan penjualan crude palm oil (CPO) pada semester II/2025
  • Entitas Grup Rajawali itu mulai mengoperasikan pabrik baru di Kalimantan Timur yang memiliki kapasitas pengolahan 30 ton per jam.
  • Pada semester I/2025, BWPT mencatat peningkatan penjualan CPO sebesar 10% dan palm kernel (PK) sebesar 12%, serta peningkatan laba bersih 43,58% menjadi Rp171,88 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA— Emiten perkebunan PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) berpotensi memacu produksi minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) pada semester II/2025 dan mengoperasikan pabrik baru.

Corporate Secretary BWPT Rizka Dewi menyampaikan produksi CPO dan palm kernel (PK) pada semester II/2025 diperkirakan akan relatif stabil dan sejalan dengan capaian di semester I/2025. Namun, dari sisi volume penjualan, terdapat potensi peningkatan dibandingkan semester sebelumnya.

Penjualan CPO BWPT mencapai 171.453 ton per Juni 2025, naik 10% dibandingkan 156.086 pada semester I/2024. Volume penjualan PK juga meningkat 12% menjadi 27.261 ton.

“Kami harapkan penjualan CPO dan PK berpotensi meningkat pada semester II/2025 dibandingkan semester sebelumnya,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (8/8/2025).

BWPT, sambung Rizka Dewi, menilai harga tandan buah segar (TBS) dan CPO akan cenderung stabil pada semester II/2025. Permintaan dari pasar domestik masih cukup kuat, sedangkan pasokan tetap relatif terbatas. Hal ini menjadi faktor penyeimbang yang mendukung stabilitas harga CPO secara umum di pasar.

Pada paruh pertama 2025, kinerja BWPT juga didukung oleh peningkatan harga jual produknya. Harga CPO perseroan naik 20% menjadi Rp14.113 per kg, dan harga PK melonjak 93% menuju Rp11.895 per kg.

Baca Juga

Menurut Rizka Dewi, tantangan utama yang dihadapi industri sawit saat ini adalah kondisi cuaca, khususnya di Kalimantan. Curah hujan yang tinggi menyebabkan kondisi lahan yang basah sehingga mempersulit proses panen dan distribusi TBS dari kebun ke pabrik kelapa sawit (PKS).

Hal ini berbeda dengan kondisi perkebunan di Sumatera yang relatif lebih kering. Meskipun demikian, prospek industri sawit masih cukup baik dengan permintaan yang tetap terjaga dan dukungan dari pasar domestik dan internasional yang stabil.

Pusat kegiatan operasional BWPT berada di Sumatera, Kalimantan dan Papua dengan total luas lahan perkebunan 87.000 hektar. Kapasitas pabrik kelapa sawit mencapai 2,2 juta ton TBS per tahun.

Untuk menunjang operasional dalam jangka panjang, entitas Grup Rajawali tersebut telah menyelesaikan pengembangan PKS baru di Kalimantan Timur.

Rizka Dewi mengatakan PKS di Kaltim memiliki kapasitas pengolahan 30 ton per jam. Saat ini masih dalam tahap stabilisasi operasional dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk mencapai performa optimal.

“Jadi kontribusi PKS baru ke produksi semester II/2025 masih cenderung terbatas. Untuk semester II/2025 kami masih mengandalkan PKS yang sudah ada,” jelasnya.

Menurut Rizka Dewi, PKS baru menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan perseroan ke depan. Setelah operasionalnya stabil, fasilitas tersebut akan menjadi penopang penting dalam efisiensi logistik dan peningkatan kapasitas olahan di wilayah Kalimantan Timur.

Eagle High Plantations Tbk. - TradingView

KINERJA KEUANGAN

Mengutip laporan keuangan BWPT, pendapatan usaha mencapai Rp2,77 triliun pada semester I/2025. Pendapatan tersebut meningkat 38,07% year-on-year (YoY) dari Rp2,012 triliun pada semester I/2024.

Berdasarkan produk, pendapatan BWPT per Juni 2025 berasal dari minyak kelapa sawit Rp2,41 triliun, inti kernel Rp324,04 miliar, dan tandan buah segar (TBS) Rp34,85 miliar. Penjualan produk tersebut meningkat dari perolehan pada semester I/2024, masing-masing senilai Rp1,84 triliun, Rp149,65 miliar, dan Rp20,61 miliar.

Beban pokok penjualan meningkat menjadi Rp1,99 triliun per Juni 2025 dari sebelumnya Rp1,41 triliun. Namun, BWPT masih menghimpun lonjakan laba bruto menjadi Rp780,14 miliar dari Rp596,06 miliar per Juni 2024.

Entitas Grup Rajawali tersebut menghimpun laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Rp171,88 miliar pada semester I/2025.

Laba bersih tersebut naik 43,58% dari sebelumnya Rp119,70 miliar. Laba per saham pun meningkat menjadi Rp5,52 dibandingkan Rp3,85 per Juni 2024.

Di sisi lain, BWPT meningkatkan ekuitas dan memangkas liabilitas per Juni 2025. Ekuitas mencapai Rp2,62 triliun pada semester I/2025, naik dari Rp2,45 triliun pada akhir tahun lalu.

Liabilitas BWPT berkurang menjadi Rp7 triliun dari sebelumnya Rp7,34 triliun. Total aset pada semester I/2025 pun mencapai Rp9,63 triliun.

CEO BWPT Henderi Djunaidi menyampaikan laba bersih BWPT pada semester I/2025 meningkat seiring dengan peningkatan volume penjualan CPO dan PK masing-masing sebesar 10% dan 12%. Hal ini menandakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan sehat.

“Kinerja positif BWPT juga tercermin dari pertumbuhan EBITDA yang naik 29%, didorong oleh peningkatan efisiensi produksi dan strategi penjualan yang lebih baik,” paparnya dalam keterangan resmi, Jumat (1/8/2025)

Harga produk kelapa sawit yang relatif stabil turut mendukung kinerja perseroan. Strategi manajemen operasional juga berkontribusi besar terhadap hasil positif ini memanfaatkan momentum pasar.

Di sisi lain, beban bunga berhasil ditekan dan menurun 11% pada semester I/2025. Hal ini memberikan ruang tambahan bagi BWPT untuk memperkuat struktur keuangan dan mendukung pengembangan bisnis.

BWPT telah menyelesaikan kewajiban pembayaran Obligasi Tahap I 2024 secara tepat waktu dan lunas sesuai tenor. Mengutip keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia, BWPT melunasi obligasi tersebut senilai Rp61,84 miliar pada 21 Juli 2025.

Henderi menambahkan investasi jangka panjang BWPT berjalan sesuai rencana, dengan belanja modal (capex) yang direalisasikan tepat waktu. Ekspansi itu mencakup penyelesaian pabrik kelapa sawit (PKS) Bangkirai Mill di Kalimantan Timur yang telah selesai sesuai target.

“Ini menunjukkan komitmen kuat perseroan terhadap tata kelola keuangan yang sehat dan kepercayaan investor,” imbuhnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hafiyyan
Editor : Hafiyyan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring
Premium
3 jam yang lalu

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
1 hari yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Ada 7 Perusahaan Siap IPO Ikuti COIN hingga CDIA, Minat Investor Masih Tinggi?

Ada 7 Perusahaan Siap IPO Ikuti COIN hingga CDIA, Minat Investor Masih Tinggi?

IHSG Sepekan Lesu, Saham TOBA hingga MBMA Ikut Ambles

IHSG Sepekan Lesu, Saham TOBA hingga MBMA Ikut Ambles

Mangkir 3 Kali, Kejagung Tetapkan Status DPO Anak Surya Darmadi pada Kasus Duta Palma

Mangkir 3 Kali, Kejagung Tetapkan Status DPO Anak Surya Darmadi pada Kasus Duta Palma

Ambisi Kaltim Geser Riau untuk jadi Raja CPO Nasional 3 Tahun Ke Depan

Ambisi Kaltim Geser Riau untuk jadi Raja CPO Nasional 3 Tahun Ke Depan

Apkasindo Dorong Penetapan Harga CPO Indonesia Lewat Bursa ICDX

Apkasindo Dorong Penetapan Harga CPO Indonesia Lewat Bursa ICDX

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025
Korporasi
8 menit yang lalu

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

Ramalan Harga Emas Pekan Depan, Resistance pada Level US$3.435 per Troy Ounce
Emas
15 menit yang lalu

Ramalan Harga Emas Pekan Depan, Resistance pada Level US$3.435 per Troy Ounce

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri
Komoditas
44 menit yang lalu

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

BWPT Pacu Produksi CPO, Operasikan Pabrik Baru
Korporasi
44 menit yang lalu

BWPT Pacu Produksi CPO, Operasikan Pabrik Baru

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini (10/8) Turun ke Rp1,78 Juta
Emas
58 menit yang lalu

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini (10/8) Turun ke Rp1,78 Juta

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sri Mulyani Terbitkan Surat Utang Kangaroo Bond Rp8,48 Triliun, Diserap 10 Kali Lipat

2

Ada 7 Perusahaan Siap IPO Ikuti COIN hingga CDIA, Minat Investor Masih Tinggi?

3

Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Masuk MSCI saat Baru Listing 2025, Intip Prospeknya!

4

Kepemilikan Saham Indokripto (COIN) Terbaru, Free Float Capai 43,05%

5

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 10 Agustus 2025, Mulai Rp1.015.000

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

Ramalan Harga Emas Pekan Depan, Resistance pada Level US$3.435 per Troy Ounce

Ramalan Harga Emas Pekan Depan, Resistance pada Level US$3.435 per Troy Ounce

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini (10/8) Turun ke Rp1,78 Juta

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini (10/8) Turun ke Rp1,78 Juta

Indodax Dorong Kajian Bitcoin sebagai Aset Cadangan Nasional

Indodax Dorong Kajian Bitcoin sebagai Aset Cadangan Nasional

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Jumlah Penumpang KRL Jabodetabek Pada Semester I/2025 Meningkat 6,13%
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Sri Mulyani Terbitkan Surat Utang Kangaroo Bond Rp8,48 Triliun, Diserap 10 Kali Lipat

2

Ada 7 Perusahaan Siap IPO Ikuti COIN hingga CDIA, Minat Investor Masih Tinggi?

3

Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Masuk MSCI saat Baru Listing 2025, Intip Prospeknya!

4

Kepemilikan Saham Indokripto (COIN) Terbaru, Free Float Capai 43,05%

5

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 10 Agustus 2025, Mulai Rp1.015.000