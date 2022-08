Presdir TPIA Erwin Ciputra Raih Best CEO of The Year Bisnis Indonesia Award 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Direktur PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA) Erwin Ciputra menyabet penghargaan Best CEO of The Year Bisnis Indonesia Award 2022.

Di bawah kepemimpinannya, TPIA mampu menorehkan kinerja yang cemerlang, serta melakukan ekspansi dan bangkit dari kondisi pandemi Covid-19.

Best CEO of The Year 2022 ditentukan oleh sidang redaksi, dipilih dari para perusahaan penerima award yang sebelumnya telah diseleksi oleh dewan juri.

Baca Juga : Bisnis Indonesia Award 2022, Apresiasi Korporasi hingga CEO yang Sukses di Tahun Pandemi

Beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan dalam penentuannya meliputi masa jabatan menjadi CEO yang di atas 3 tahun, perkembangan usaha yang baik, penerapan good corporate governance (GCG), keterbukaan informasi, dan belum pernah menjadi Best CEO of The Year pada penyelenggaraan BIA sebelumnya.

Sebagai informasi, Erwin Ciputra lahir pada tahun 1974, dan menjabat sebagai Presiden Direktur TPIA sejak 2011.

Erwin tercatat pernah menjabat sebagai Direktur PT Chandra Asri dari November 2007 sampai penggabungan. Erwin juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur TPIA bidang Keuangan dari Juli 2004 sampai November 2007 dan Corporate Planning Department di Barito Pacific Group tahun 2003-2004.

Sebelumnya, Erwin pernah bertindak sebagai penasihat PT Petrokimia Nusantara Interindo. Erwin juga tercatat memiliki enam tahun pengalaman di bidang keuangan saat bekerja untuk JP Morgan Securities, TIAA-CREF Asset Management di New York.

Adapun Erwin memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Wharton School, University of Pennsylvania pada 1996.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :