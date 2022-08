Investor Waswas Emiten China Delisting dari Bursa AS, Saham Sinopec hingga Alibaba Anjlok

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah saham emiten China yang diperdagangkan di bursa AS melemah pada perdagangan Jumat (12/8/2022) setelah beberapa emiten BUMN China mengumumkan rencana untuk delisting dari Wall Street di tengah ketegangan soal atas audit perusahaan.

Dilansir Bloomberg, saham China Life Insurance Co., PetroChina Co., dan China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) mencatatkan pelemahan lebih dari 3 persen dan menyeret di antara penurunan terbesar di Nasdaq Golden Dragon China Index melemah 2 persen hari ini.

Ketiga emiten BUMN china tersebut melemah setelah mengungkapkan rencana delisting dari wall Street. Pengumuman mendadak tersebut juga memicu pelemahan saham Alibaba Group Holding Ltd., Pinduoduo Inc. dan JD.com Inc. yang semuanya turun lebih dari 1 persen.

Baca Juga : Setelah Baidu, Kini Xiaomi Uji Coba Mobil Listrik Tanpa Pengemudi di China

Sekitar 200 perusahaan China, termasuk Alibaba dan Baidu Inc., terdaftar di bursa AS dan kemungkinan akan menghadapi ancaman delisting karena regulator AS tidak dapat memverifikasi audit keuangan mereka.

Analis pasar Saxo Markets Redmond Wong mengatakan BUMN China dianggap dapat memperoleh informasi dan data yang mungkin ragu-ragu diberikan oleh pemerintah China kepada regulator asing.

Raksasa transportasi online China Didi Global Inc. mengumumkan rencana untuk delisting dari New York Stock Exchange pada bulan Desember, di bawah tekanan dari regulator China yang khawatir data perusahaan besar akan terkespos oleh pengaruh asing.

Baca Juga : Pendiri Aplikasi Kripto Terbesar China Huobi Mau Jual Saham, Valuasi Rp44 Triliun

Sementara itu, Alibaba baru-baru ini mengatakan akan melakukan pencatatan saham di papan utama bursa saham Hong Kong.

Direktur investasi GAM Investment Management Jian Shi Cortesi risiko delisting ini telah membebani Amerocan Dopository Receipt (ADR) China, atau kepemilikan saham perusahaan di luar AS.

“Kami memperkirakan lebih banyak perusahaan China secara sukarela delisting dari AS atau memindahkan listing utama mereka ke Hong Kong,” ungkap Jian Shi.

Baca Juga : Jual Saham Alibaba, SoftBank Berpotensi Cuan Rp503 Triliun

AS dan China telah berselisih selama dua dekade terakhir karena mengizinkan regulator AS mengakses kertas kerja audit perusahaan China dan negosiator belum mencapai kesepakatan.

Kekhawatiran tersebut, serta tindakan keras peraturan terhadap perusahaan teknologi oleh Beijing telah menekan Indeks Nasdaq Golden Dragon, yang turun 66 persen dari level tertinggi sepanjang masa yang dicapai pada Februari tahun lalu.

Namun, indeks tersebut telah berhasil melambung lebih dari 35 persen dari titik terendah tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : alibaba china bursa as