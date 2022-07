Pergerakan Harga Emas Hari Ini, 26 Juli 2022, Menanti Hasil FOMC The Fed

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas acuan global hari ini, Selasa (26/7/2022) berpeluang menguji level resistensi US$1.728 per troy ounce lantaran investor bersiap untuk pertemuan bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve pada 26-27 Juli 2022.

Mengutip Bloomberg, Selasa (26/7/2022), emas tercatat mencapai level terendah sejak Maret 2021 pada pekan lalu, kemudian sempat rebound sejenak karena tekanan oleh lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah AS mereda menyusul data ekonomi AS yang buruk.

Setelah menaikkan suku pada Juni paling agresif sejak 1994, pembuat kebijakan Federal Reserve diperkirakan akan menyetujui kenaikan 75 basis poin lagi ketika mereka bertemu 26-27 Juli. Data PDB AS kuartal kedua juga akan menunjukkan apakah AS berada dalam resesi teknis.

Emas menuju kerugian bulanan keempat karena pengetatan The Fed dan dolar yang lebih kuat meredupkan daya pikatnya sebagai tempat berlindung, membayangi kekhawatiran tentang inflasi dan perlambatan.

Adapun harga emas berakhir turun US$7,57 di level US$1.719.60 per troy ounce pada Senin (25/7/2022) karena dipicu oleh sentimen menguatnya dolar AS dan tingginya tingkat imbal hasil obligasi AS.

“Hari ini, harga emas berpeluang dibeli untuk menguji level resistance US$1.728 per troy ounce selama harga bertahan di atas level support US$1.718 per troy ounce,” jelas riset analis Monex Investindo Futures.

Namun, riset Monex juga menyebutkan penurunan lebih rendah dari level support tersebut berpeluang memicu aksi jual terhadap harga emas menguji level support selanjutnya US$1.712 per troy ounce.

Di dalam negeri, emas 24 karat cetakan Antam ukuran 1 gram dijual oleh Pegadaian seharga Rp1.004.000, turun Rp1.000 dari harga kemarin. Untuk ukuran cetakan Antam terkecil yakni 0,5 gram dihargai Rp554.000, juga turun Rp1.000 dari harga sebelumnya.

Adapun emas cetakan UBS untuk ukuran 0,5 gram dan 1 gram masih-masing dihargai sebesar Rp505.000 dan Rp945.000, masing-masing naik Rp1.000 dan Rp2.000 dibandingkan harga kemarin.

