Stasiun CNG Gresik Beroperasi, CGAS Berpotensi Raup Rp150 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA—PT Citra Nusantara Gemilang Tbk. (CGAS) resmi mengoperasikan Compressed Natural Gas (CNG) Station di Gresik, Jawa Timur. Perseroan berpotensi meraih tambahan pendapatan Rp150 miliar per tahun dari proyek baru tersebut.

Direktur Utama CGAS Andika Purwonugroho menyampaikan perseroan melalui anak usahanya PT Citra Nusantara Energi meresmikan CNG Station di Gresik, Jawa Timur, pada Senin (28/7/2025). Ekspansi tersebut bertujuan memperkuat pasokan energi ramah lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan industri dan perekonomian lokal di bagian timur Pulau Jawa.

CNG Station Gresik memiliki kapasitas 2,2 million standard cubic feet per day (mmscfd), atau setara dengan 20 juta meter kubik per tahun. Dengan operasional yang optimal, CGAS menargetkan potensi pendapatan hingga Rp150 miliar per tahun, sekaligus memperkuat kinerja keuangan Grup CGAS.

“Selain itu, beroperasinya fasilitas ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar untuk kebutuhan tenaga kerja operasional. UMKM juga mendapatkan manfaat sebagai bagian dari rantai pasok dan layanan penunjang di sekitar CNG Station,” paparnya dalam keterangan resmi, Selasa (29/7/2025).

Keberadaan CNG Station Gresik akan mendukung pelaku industri di Jawa Timur dalam memperoleh pasokan energi yang efisien, stabil, dan ramah lingkungan, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas sektor industri.

Selain itu, aktivitas ekonomi di sekitar wilayah operasional juga akan terdorong melalui keterlibatan UMKM lokal dalam berbagai layanan pendukung, seperti transportasi dan logistik. Inisiatif ini sekaligus memperkuat langkah strategis CGAS dalam menjalin kerja sama dengan Petrogas Jatim Utama, sebagai BUMD Provinsi Jawa Timur, untuk membangun infrastruktur energi berbasis gas alam di wilayah tersebut.

Keberadaan CNG Station Gresik sejalan dengan proyeksi pertumbuhan konsumsi gas nasional yang diperkirakan meningkat 4%–5% per tahun dalam 5 tahun ke depan, didorong oleh permintaan sektor industri dan transportasi. CGAS optimistis fasilitas ini akan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan bisnis perusahaan, sekaligus memperluas jangkauan layanan distribusi gas ke Gresik, Surabaya, dan kawasan sekitarnya.

Andika juga mengungkapkan rencana ekspansi perusahaan dalam waktu dekat. Setelah peresmian CNG Station Gresik, dalam beberapa bulan ke depan CGAS akan meresmikan CNG Station Majalengka, CNG Station Grobogan, serta melakukan groundbreaking untuk proyek LNG (Liquefied Natural Gas) di Karawang, Jawa Barat

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah CGAS dalam membangun infrastruktur energi di Jawa Timur.

“Kami mengapresiasi investasi CGAS karena akan mendukung pertumbuhan industri sekaligus mendorong pemanfaatan energi bersih di Jawa Timur. Fasilitas ini akan menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat daya saing industri lokal sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar,” kata Khofifah.