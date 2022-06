Ancol (PJAA) Sabet Penghargaan BISRA 2022, CSR Jalan Terus saat Pandemi

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. (PJAA) memperoleh penghargaan Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Awards atau BISRA 2022 atas sejumlah tanggung jawab sosial dan lingkungan, terutama terkait pemberdayaan masyarakat selama masa pandemi Covid-19.

Ancol menyabet penghargaan Gold Champion dari kategori Perusahaan BUMN/BUMD Tbk. dan The Best Award for Social and Volunteer Program dalam gelaran BISRA 2022. Penyerahan penghargaan itu berlangsung pada Rabu (29/6/2022) di Jakarta.

Direktur Utama Pembangunan Jaya Ancol Teuku Sahir Syahali menjelaskan bahwa pihaknya melaksanakan berbagai program coroprate social responsibility (CSR), baik di sektor lingkungan maupun pendidikan, seperti pembangunan Sekolah Rakyat Ancol.

Baca Juga : Pemenang Special Achievement BISRA 2022, Ada BBRI hingga Ancol

"Sekolah Rakyat Ancol yang sudah dari 2004, itu konsisten terus sampai sekarang, sudah 18 tahun. Sekolah Rakyat Ancol itu SMP yang kami biayai dari gurunya, sekolahnya, gedungnya, sampai ke murid-muridnya, program untuk membantu yang tidak mampu di sekitar Ancol. Lulusannya sudah 700 orang sekarang, sudah sampai kerja, masuk perguruan tinggi," ujar Teuku saat berbincang dengan Bisnis usai memperoleh penghargaan BISRA 2022, Rabu (29/6/2022).

Dia menjelaskan bahwa selama pandemi Covid-19, atau pada 2020 dan 2021 Ancol terpaksa harus tutup karena penyebaran virus yang sangat tinggi. Kondisi keuangan perseroan pun terpuruk sebagai imbas dari penutupan itu, yakni berdasarkan laporan keuangan 2021, Ancol (PJAA) mengalami rugi bersih Rp275,02 miliar.

Meskipun begitu, menurut Teuku, Ancol tetap melakukan CSR seperti di Sekolah Rakyat Ancol. Dia menyebut bahwa dukungan terhadap sekolah tersebut tidak berkurang meskipun perusahaan sedang merugi.

Baca Juga : Hariyadi Sukamdani: BISRA Dorong Perusahaan Berkontribusi Lebih Tinggi untuk Masyarakat

"Kami beranggapan bahwa justru kami susah, kami juga bisa membantu, bukan hanya waktu kami mampu. Itu lebih baik. Poin kami bahwa perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memberi social value yang tinggi," kata Teuku.

BISRA 2022 memberikan penghargaan bagi perusahaan-perusahaan dengan program CSR yang baik, terutama yang mendorong pemberdayaan masyarakat. Dukungan CSR kepada masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah menjadi penilaian utama dalam pemberian penghargaan tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :