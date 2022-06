Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 28 Juni 2022

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah diperkirakan cenderung menguat terbantu oleh pelemahan dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (28/6/2022).

Kemarin (27/6/2022), mata uang Garuda ditutup menguat 0,34 persen atau 50,5 poin ke Rp14.797 per dolar AS. Mayoritas mata uang Asia juga tampak bertahan di teritori posifif.

Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,12 persen menjadi 103,9 pada akhir perdagangan Senin waktu setempat. Awal bulan ini, indeks dolar mencapai 105,79, tertinggi sejak akhir 2002.

Di tempat lain, rubel Rusia melemah di pasar antar bank karena Rusia menuju gagal bayar pertama sejak revolusi Bolshevik seabad yang lalu.

Analis Monex Investindo Futures (MIFX) Faisyal mengatakan bahwa meskipun ada ekspektasi kenaikan suku bunga agresif dari Federal Reserve AS, masih ada outlook perlambatan ekonomi AS dan pernyataan pesimis dari Pejabat Interational Monetary Fund (IMF) yang menekan pergerakan dolar AS.

Ekspektasi kenaikan suku bunga AS sempat menguatkan indeks dolar AS, khususnya setelah ketua Federal Reserve AS Jerome Powell menegaskan kembali komitmen “tanpa syarat” dari Federal Reserve AS untuk mengendalikan inflasi yang saat ini berada di level tertinggi 40 tahun.

“Pernyataan Fed Powell didukung oleh Presiden Fed San Fransisco Mary Daly yang menunjukkan dukungan untuk kenaikan suku bunga lainnya sebesar 75 bps pada pertemuan bank sentral pada Juli 2022” jelas Faisyal dalam riset harian, Senin (27/6/2022).

Namun, pasar masih mencemaskan adanya outlook resesi ekonomi karena pengetatan kebijakan moneter oleh para bank sentral.

10:24 WIB Rupiah melemah 0,30 persen Rupiah melemah 0,30 persen atau 44 poin ke Rp14.841 per dolar AS pada 10.17 WIB. Adapun indeks dolar AS terpantau menguat 0,01 persen atau 0,02 poin ke 103,95. 09:03 WIB Rupiah dibuka melemah di Rp14.828 Rupiah dibuka melemah 0,21 persen atau 31 poin ke Rp14.828 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau menguat 0,01 persen atau 0,01 poin ke 103,95.

