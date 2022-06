Bukan Hanya Emas, Harga Minyak Juga Tertekan Proyeksi Suku Bunga The Fed

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak turun setelah Gubernur Federal Reserve Jerome Powell membicarakan soal kenaikan suku bunga AS yang akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Pada Kamis (23/6/2022), harga minyak Brent kontrak Agustus 2022 turun 1,5 persen menjadi US$110,05 per barel. Harga minyak WTI kontrak Agustus 2022 juga merosot 1,8 persen menjadi US$104,27 per barel.

Powell mengatakan fokus The Fed untuk membatasi inflasi adalah "tanpa syarat" dan pasar tenaga kerja kuat secara tidak berkelanjutan, merupakan komentar yang memicu kekhawatiran kenaikan suku bunga lebih lanjut, mengutip Antara.

Baca Juga : Harga Emas Tertekan Rencana The Fed Kerek Suku Bunga Lagi

Investor telah memangkas posisi dalam aset-aset berisiko, seperti minyak mentah, karena mereka menilai tentang apakah bank-bank sentral yang melawan inflasi dapat mendorong ekonomi dunia ke dalam resesi dengan suku bunga yang lebih tinggi.

"Jika AS, dan seluruh dunia mengalami resesi, Anda dapat mempengaruhi permintaan secara signifikan," kata konsultan minyak Houston Andrew Lipow.

Selain itu, harga bensin yang tinggi dapat mulai memperlambat permintaan, kata Robert Yawger, direktur energi berjangka di Mizuho di New York.

Baca Juga : Wall Street Kompak Naik, Investor Cermati Pernyataan The Fed

"Itu pasti berhasil dalam percakapan," kata Yawger, menambahkan dia pikir bensin masih memiliki ruang untuk naik. Harga eceran AS saat ini rata-rata US$4,94 per galon, turun sekitar 10 sen dari puncaknya, menurut AAA.

Para penyulingan minyak utama AS dan Menteri Energi Jennifer Granholm muncul dari pertemuan darurat mengenai masalah tersebut tanpa solusi konkret untuk menurunkan harga, menurut sumber yang mengetahui diskusi tersebut, tetapi kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama.

Perkiraan terbaru oleh American Petroleum Institute (API), menurut sumber pasar, menunjukkan persediaan minyak mentah dan bensin AS naik minggu lalu, yang juga membebani harga, kata Yawger.

Perkiraan mingguan resmi untuk persediaan minyak AS dijadwalkan akan dirilis pada Kamis (23/6/2022) tetapi masalah teknis akan menunda angka-angka itu hingga minggu depan, kata Badan Informasi Energi AS, tanpa memberikan garis waktu yang spesifik.

OPEC dan negara-negara produsen sekutu termasuk Rusia kemungkinan akan tetap pada rencana untuk mempercepat peningkatan produksi pada Agustus, dengan harapan mengurangi harga minyak mentah dan inflasi ketika Presiden AS Joe Biden berencana untuk mengunjungi Arab Saudi, kata sumber.

Kelompok yang dikenal sebagai OPEC+ sepakat pada pertemuan terakhirnya pada 2 Juni untuk meningkatkan produksi sebesar 648.000 barel per hari pada Juli, atau 7,0 persen dari permintaan global, dan dengan jumlah yang sama pada Agustus, naik dari rencana awal untuk menambah 432.000 barel per hari per bulan selama tiga bulan hingga September.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :