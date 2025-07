Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 30 Juli 2025

Nilai tukar rupiah diprediksi fluktuatif namun akan ditutup melemah di kisaran Rp16.400-Rp16.450 per dolar AS pada perdagangan Rabu (30/7/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi fluktuatif namun akan ditutup melemah pada rentang Rp16.400-Rp16.450 pada perdagangan hari ini, Rabu (30/7/2025).

Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 0,28% atau 45,5 poin ke level Rp16.320 per dolar AS pada perdagangan Selasa (29/7/2025). Pada saat yang sama, indeks dolar AS justru terpantau menguat 0,23% ke posisi 98,86.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi mengatakan terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi pergerakan rupiah. Dari luar negeri, pasar masih menaruh perhatian pada perjanjian perdagangan AS.

Terdapat kerangka kerja perdagangan antara AS dan Uni Eropa yang menetapkan tarif dasar untuk sebagian besar impor Uni Eropa sebesar 15%, turun dari ancaman sebelumnya hingga 30%.

Kesepakatan itu awalnya menopang sentimen risiko global, tetapi para analis memperingatkan bahwa kenaikan tarif dari level terendah dalam sejarah dapat membebani pertumbuhan dan inflasi global.

Sementara itu, para pejabat perdagangan AS dan China bertemu di Stockholm, Swedia dalam putaran negosiasi ketiga yang bertujuan untuk memperpanjang jeda 90 hari yang ditetapkan pada Mei 2025 terkait eskalasi tarif.

Selain itu, pasar juga mencermati keputusan kebijakan bank sentral AS The Fed. Investor memperkirakan tidak ada perubahan suku bunga pekan ini. Akan tetapi, pasar juga menantikan panduan terbaru mengenai inflasi dan prospek penurunan suku bunga ke depannya.

Dari dalam negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi RI pada kuartal II/2025 mencapai Rp477,7 triliun. Capaian realisasi ini tumbuh 11,5% secara tahunan (year on year/yoy).

Sementara, capaian investasi tersebut setara 25,1% dari target investasi nasional pada 2025 yang sebesar Rp1.905,6 triliun.

Seiring dengan sentimen-sentimen tersebut, Ibrahim memprediksi, pada perdagangan hari ini, Rabu (30/7/2025), rupiah akan bergerak fluktuatif, tetapi ditutup melemah di rentang Rp16.400 - Rp16.450 per dolar AS.