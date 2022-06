Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Dibuka Menguat, Kamis 23 Juni

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis (23/6/2022) pukul 09.10 WIB dibuka menguat di level Rp14.838 per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, Kamis (23/6/2022) nilai rupiah terhadap dolar AS hari ini menguat 24,5 poin atau setara 0,16 persen.

Sedangkan indeks dolar AS di pasar spot hari ini menguat tipis 0,07 persen atau 0,075 poin ke level 104,272.

Mengutip data Bank Indonesia, kurs transaksi dolar Amerika Serikat pada Kamis (23/6/2022) mematok harga jual Rp14.934,30 sedangkan harga beli senilai Rp14.7785,70.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan dalam risetnya, mata uang Garuda diperkirakan akan dibuka fluktuatif pada perdagangan hari ini.

“Tetapi berisiko ditutup melemah di rentang Rp14.850—Rp14.900 per dolar AS,” jelas Ibrahim, Kamis (23/6/2022).

Sejumlah mata uang di Asia Pasifik dibuka menguat antaralain dolar Hongkong 0,01 persen dan dolar Taiwan 0,07 persen.

Adapun nilai mata uang yang terdepresiasi yaitu dolar Singapura sebesar 0,16 persen, won Korea 0,24 persen, dan baht Thailand 0,09 persen.

Strategist Standard Chartered Steve Englander menyatakan kepada Bloomberg, dolar AS masih memiliki potensi untuk reli sebesar 5 persen.

Kenaikan dipicu ketakutan masyarakat akan inflasi dan respon The Fed terhadap kemungkinan resesi.

“Dolar dapat mengalami kenaikan didasarkan pada asumsi bahwa kondisi keuangan akan semakin ketat,” ujar Englander.

Lebih lanjut, greenback juga bisa turun sampai 5 persen atau lebih untuk sementara waktu, ditentukan oleh posisi pasar ke depan.

