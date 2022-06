Nilai Tukar Rupiah Hari Ini, Kamis 23 Juni 2022, Pantau Suku Bunga BI

Bisnis.com, JAKARTA — Mata uang rupiah berisiko tertekan ke Rp14.900 di tengah sentimen keputusan Bank Indonesia perihal kebijakan suku bunga pada hari ini, Kamis (23/6/2022).

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan mata uang rupiah dibuka berfluktuatif pada perdagangan hari ini, tetapi berisiko ditutup melemah di rentang Rp14.850—Rp14.900 per dolar AS.

Rupiah ditutup terdepresiasi 0,34 persen ke posisi Rp14.862 per dolar AS pada Rabu (22/6/2022), bersamaan dengan indeks dolar AS yang menguat 0,28 persen ke level 104,49. Rupee India turun 0,38 persen dan peso Filipina merosot 0,48 persen.

Rupiah bersama mayoritas mata uang Asia lainnya melemah terhadap dolar Amerika Serikat karena Federal Reserve bergegas dalam menaikkan suku bunga.

Ibrahim Assuaibi mengatakan penguatan dolar AS terhadap mata uang lain disebabkan oleh aksi investor yang menunggu isyarat kebijakan moneter dari Ketua The Fed Jerome Powell dalam kesaksian semi tahunan kepada Kongres pada Rabu waktu setempat. Dia sebelumnya telah mengindikasikan kenaikan 75 basis poin lagi atau 50 basis poin pada FOMC Juli.

“Kebijakan moneter agresif dari The Fed telah memicu kekhawatiran perlambatan pertumbuhan ekonomi dan ini menjadi tanda-tanda perekonomian AS sedang menuju resesi,” katanya, Rabu (22/6/2022).

Sementara itu, pelaku pasar di dalam negeri menghadapi kekhawatiran lonjakan kasus positif Covid-19. Dalam 6 hari terakhir, kasus positif secara berturut-turut berada di atas angka 1.000 kasus per hari.

Mata uang regional telah terperangkap oleh bias hawkish The Fed, yang kontras dengan sikap kebijakan bank-bank sentral Asia yang lebih sabar.

Gubernur Bangko Sentral ng Pilipinas Felipe Medalla, misalnya, pada Rabu menegaskan kembali otoritas moneter tidak mungkin menaikkan suku bunga utamanya lebih dari 25 basis poin pada Kamis.

“Kemungkinan besar tidak,” kata Medalla ketika ditanya apakah kenaikan suku bunga yang lebih besar diperlukan karena penurunan peso, seperti dilansir Bloomberg.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga menegaskan tidak akan terburu-buru menaikkan suku bunga acuan di tengah pengetatan kebijakan moneter global.

“Dengan inflasi yang masih rendah, kami tidak buru-buru menaikkan suku bunga acuan. Kami akan menjaga suku bunga rendah 3,5 persen sampai ada peningkatan inflasi secara fundamental,” katanya dalam acara Indonesia Economic Prospects Launch kemarin.

Simak pergerakan rupiah hari ini secara live.

15:03 WIB Rupiah ditutup naik setelah BI tahan suku bunga Rupiah ditutup naik 22 poin atau 0,15 persen menjadi Rp14.840,5 per dolar AS. Indeks dolar AS meningkat 0,38 persen ke level 104,589. 14:21 WIB Rupiah masih kuat saat pengumuman RDG BI Pukul 14.17 WIB, rupiah naik 20,5 poin atau 0,14 persen menjadi Rp14.842 per dolar AS. Indeks dolar AS terkoreksi 0,04 persen ke level 104,155. 11:58 WIB Rupiah naik 26 poin Pukul 11.57 WIB, rupiah naik 26 poin atau 0,17 persen menjadi Rp14.836,5 per dolar AS. Indeks dolar AS terkoreksi 0,07 persen ke level 104,119. 10:12 WIB Rupiah naik 37 poin Pukul 10.06 WIB, rupiah naik 37 poin atau 0,25 persen menjadi Rp14.825,5 per dolar AS. Indeks dolar AS turun 0,1 persen ke level 104,095. 09:13 WIB Rupiah dibuka naik! Pukul 09.06 WIB, rupiah dibuka naik 23,5 poin atau 0,16 persen menjadi Rp14.839 per dolar AS.

