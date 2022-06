Gojek Tokopedia (GOTO) Suntik Rp18,4 Miliar Entitas Milik ASSA

Bisnis.com, JAKARTA – PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) menyuntikkan modal tambahan kepada PT Adi Sarana Logistik (ASL) melalui entitas usaha.

Emiten teknologi itu menyuntukkan modal dengan mengambil bagian saham ASL oleh PT Roda Bangun Selaras (RBS). Sebagai informasi, RBS adalah anak perusahaan Perseroan yang dimiliki melalui PT Tokopedia.

Adapun jumlah saham yang diambil oleh RBS sebanyak 18.400 lembar. Dengan begitu, cucu usaha GOTO itu diharuskan mengeluarkan modal Rp18,4 miliar. Manajemen GOTO menyatakan tambahan dana itu akan digunakan oleh ASL untuk modal kerja.

Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Dibuka Menguat, Kamis 23 Juni

Selain itu, manajemen GOTO menyatakan transaksi tidak berdampak merugikan terhadap keuangan Perseroan.

Sebagai informasi, ASL merupakan anak usaha dari emiten logistic PT Adi Sarana Armada Tbk. (ASSA). Manajemen ASSA menyebut perseroan memiliki 40 persen saham ASL.

Adapun Direksi ASSA Tjoeng Suyanto juga ikut menjabat sebagai Komisaris Utama ASL. Manajemen ASSA berharap dengan suntikan modal yang diterima dapat memberikan kontribusi yang positif.

Belum lama ini, emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) juga melakukan lima kali transaksi afiliasi dengan total Rp210 miliar. Transaksi ini dilakukan pada tanggal 17 Juni dan 20 Juni 2022.

Sekretaris Perusahaan GOTO R. A. Koesoemohadiani mengatakan, transaksi pertama, GOTO mengambil alih saham 4.000 saham PT Semangat Empat Lima (SEL) melalui PT Semangat Bambu Runcing (SBR) dengan cara pengeluaran saham baru oleh SEL yang diambilbagian oleh SBR. Transaksi afiliasi ini bernilai Rp40 miliar.

Lalu, transaksi afiliasi kedua juga dilakukan oleh SBR dengan nilai Rp18,4 miliar. SBR mengambil alih 18.400 saham baru PT Roda Bangun Selaras (RBS).

Baca Juga : IHSG Berpotensi Rebound, Simak Rekomendasi Saham NH Korindo

Transaksi ketiga, anak usaha GOTO yakni PT Tokopedia mengambil alih 58.400 saham baru SBR. Transaksi afiliasi yang dilakukan Tokopedia ini senilai Rp58,4 miliar.

Selain ketiga transaksi tersebut, GOTO juga melakukan transaksi afiliasi kepada anak usahanya di luar negeri. GOTO melalui Viet Lotus International Joint Stock Company atau Viet Lotus melakukan penyetoran modal tambahan di Go Car Technology Company Limited senilai VND140,6 miliar. Jumlah ini setara dengan US$6,25 juta atau sekitar Rp92 miliar.

Sebagai informasi, Viet Lotus merupakan anak perusahaan yang dimiliki perseroan sebesar 49 persen.

Transaksi terakhir juga dilakukan oleh Viet Lotus, yakni penyetoran modal tambahan di Go Send Co. Ltd. Viet Lotus menyetorkan modal tambahan senilai VND1,25 miliar atau setara dengan US$55.860. Penambahan modal ini setara dengan Rp826 juta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :