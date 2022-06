Simposium Investasi Syariah Regional CGS-CIMB 2022 Perdana, Menghadirkan Pakar Industri Syariah dari 3 negara: Indonesia, Malaysia & Singapura

Bisnis.com, JAKARTA - CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA, yang merupakan perusahaan sekuritas yang telah melayani jasa broker saham bagi para investor di Indonesia sejak tahun 1990, bersama regional CGS-CIMB dengan bangga mengundang Anda semua ke Simposium Investasi Syariah Regional CGS-CIMB 2022 perdana, yang akan diadakan pada tanggal 23 – 24 Juni 2022.

Bertemakan “Sustainability & Shariah: Investing for a Brighter Future”, terbuka untuk UMUM, GRATIS dan diselenggarakan secara HYBRID bagi para audiens yang tertarik dengan edukasi investasi berbasis Syariah. Untuk registrasi, silahkan klik link berikut www.cgscimbshariahinvesting2022.com

Dengan event skala besar ini, CGS-CIMB mengajak audiens untuk bertemu dengan para pembicara ahli dari 3 negara sekaligus, yaitu: Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk membahas perkembangan terkini dalam Keuangan Islam dan Investasi Syariah. Tidak hanya para ahli saja, para manajemen terbaik dari perusahaan terkemuka yang termasuk di dalam daftar bursa syariah di Bursa Malaysia (MYX), Bursa Singapura (SGX) dan Bursa Efek Indonesia (IDX) juga akan hadir untuk berbagi strategi masa depan dan rencana pertumbuhan mereka pasca pandemi.

CGS-CIMB memberikan nilai lebih bagi para audiens, dengan menghadirkan kegiatan yang inspiratif dan edukatif bagi para investor terutama bagi mereka yang tertarik dengan investasi berbasis syariah. Para investor bisa mendapatkan pemaparan langsung dari para pakar industri Syariah, serta pemimpin perusahaan yang berasal dari 3 negara yaitu: Indonesia, Malaysia dan Singapura, dengan tujuan untuk memberikan edukasi mengenai pasar saham syariah yang diaplikasikan di masing-masing negara tersebut, informasi seputar ekonomi, dan tren sektor.

Rangkaian acara yang dirangkum secara detail dalam 2 hari pada tanggal 23 – 24 Juni 2022, dipersembahkan untuk para investor mau pun publik yang memiliki ketertarikan pada investasi, ekonomi, bisnis, keuangan yang berbasis syariah.

Dengan melakukan registrasi, pada hari pertama, Kamis, 23 Juni 2022, para audiens bisa mendapatkan pemaparan langsung dari para pakar industri syariah yaitu Dr. Taufik Hidayat, M.Ec. selaku Director of Sharia Financial Services – National Committee of Islamic Economy and Finance dari Indonesia, Prof. Dato’ Dr. Azmi Omar selaku President & CEO – INCEIF dari Malaysia dan Sani Hamid selaku Director of Economy & Markets, Head of Financial Alliance Islamic Wealth Advisory dari Singapura, yang akan mengupas tuntas mengenai topik Islamic Finance in a Post Pandemic Recovery, pada sesi pertama talkshow.

Di sesi kedua, tak kalah seru juga akan hadir pakar industri syariah lainnya yaitu, Irwan Abdalloh selaku Head of Sharia Capital Market Division - Indonesia Stock Exchange dari Indonesia, Dr. Aznan Hasan selaku Deputy Chairman of Shariah Advisory Council, Securities Commission dari Malaysia dan Ahmad Khalis selaku Of Counsel at K&L Gates Straits Law LLC dari Singapura, akan mengajak para audiens untuk mendalami tentang topik The Dynamics of Shariah Regulatory Framework.

Kemudian di sesi talkshow ketiga akan mengulik tentang topik Bridging the Gap Between Shariah Investment and ESG (Environment, Social, dan Governance) bersama dengan para pakar industri syariah: Hasan Fawzi selaku Director of Business Development - Indonesia Stock Exchange dari Indonesia, Mohd Ekmal Mohd Zazi selaku Regional Heard, Islamic Wholesale Banking - CIMB Islamic Bank dari Malaysia dan Thomas G.Tsao selaku Co-Founder of Gobi Partners dari Singapura.

Keseluruhan talkshow yang diselenggarakan secara hybrid ini, terbuka untuk UMUM dan bersifat GRATIS, jadi segera ikuti “Simposium Investasi Syariah Regional CGS-CIMB 2022 “Sustainability & Shariah: Investing for a Brighter Future”. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait acara Simposium Investasi Syariah Regional CGS-CIMB 2022 dapat diakses melalui link diakhir artikel.

Selanjutnya sesi talkshow hari kedua pada Jumat, 24 Juni 2022, akan diisi oleh para manajemen terbaik dari perusahaan-perusahaan terkemuka yang terdaftar di Bursa Malaysia (MYX), Bursa Singapura (SGX) dan Bursa Efek Indonesia (IDX). Menghadirkan sepuluh perusahaan-perusahaan terkemuka yang akan membahas tentang sepak terjang perusahaan, serta membagikan update informasti tentang kinerja perusahaan, strategi masa depan dan rencana pertumbuhan mereka pasca pandemi.

Talkshow kali ini akan dihadiri oleh Bank Islam Malaysia Bhd, Raffles Medical Group Ltd, Dagang Nexchange Bhd, Singapore Post Ltd, Mah Sing Group Bhd, NetLink NBN Trust, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Kalbe Farma Tbk, dan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.

Komitmen Penuh CGS-CIMB untuk membangun Investasi Saham Syariah

Investasi saham berbasis syariah merupakan penanaman modal masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Berbagai manfaat yang akan dirasakan ketika kita memulai investasi saham syariah yaitu mengandung nilai sosial, sesuai ajaran Islam, dan yang paling penting ialah halal.

CGS-CIMB berkomitmen penuh dengan mengumpulkan pemikiran para ahli untuk mengatasi masalah global dan ekonomi yang mempengaruhi Keuangan Islam dan membahas perkembangan terkini dalam Keuangan Islam dan Investasi Syariah. Selain itu CGS-CIMB juga berkomitmen untuk membangun kesadaran Keuangan Syariah dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perkembangan Keuangan Syariah.

Segera daftar untuk menghadiri event skala besar ini, melalui www.cgscimbshariahinvesting2022.com, untuk mendapatkan informasi menarik dari pembicara ahli yang berasal dari 3 negara yaitu Malaysia, Singapura dan Indonesia.

