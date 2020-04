Utang BUMN Tinggi, Restrukturisasi Bisa jadi Opsi

View this post on Instagram

Lapor kondisi terkini BUMN, program restrukturisasi dan transformasi BUMN saat dan paska Covid 19 Diskusi luas mulai dari urusan PLN, Pertamina, program restrukturisasi kredit melalui Himbara, tantangan yang dihadapi Garuda dan BUMN Karya, update proyek strategis LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung, sampai progress Sovereign Wealth Funds. Mengelola NKRI ini penuh tantangan, dan kadang rencana tidak berjalan sesuai karena faktor baru seperti Covid 19. Namun kita selalu harus optimis, fokus pada progress, cari peluang perbaikan dan breakthrough, dan hadapi permasalahan dengan solusi. Senang bisa bercakap-cakap cukup lama, terbuka dan cair, karena kita juga harus tetap bahagia dan bersyukur dalam setiap proses. ?????? #lawancovid19 #kitabisa #NKRI