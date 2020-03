Intikeramik (IKAI) Tinjau Risiko Gejolak Kurs

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten keramik PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk. (IKAI) menilai perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan mempengaruhi kinerja perusahaan seperti yang terjadi saat ini.

Seperti yang diketahui, sejak Selasa (17/3/2020) lalu, rupiah sudah terdepresiasi atas dolar AS hingga mencapai angka Rp15.000.Hari ini, Kamis (19/3/2020), nilai tukar rupiah sudah menembus Rp15.600 per dolar AS. Di beberapa bank, harga jual dolar AS mencapai Rp15.800 s.d Rp15.900 hingga pukul 10.00 WIB.

Head of Corporate Finance Intikeramik Mery Chai mengatakan perseroan sendiri memiliki beban utang dengan denominasi mata uang dolar AS. Namun begitupun, pihaknya akan terus meninjau langkah-langkah untuk meminimalisir risiko dari fluktuasi nilai tukar ini.

Baca Juga : Rupiah Loyo, Beban Produksi Emiten Keramik Terkerek

Adapun, komposisi biaya produksi terutama yang berkaitan dengan beban energi yang terkena paparan dampak mata uang asing hanya berkisar 20 hingga 30 persen yang diyakini masih bisa diatasi oleh perseroan.

“Pembelian bahan baku hampir seluruhnya dari pemasok lokal sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan dari paparan resiko pembelian bahan baku impor,” tutur Mery kepada Bisnis, Rabu (18/3/2020).

Produsen keramik dengan jenama Essenza ini menyatakan selalu melakukan pemantauan pergerakan nilai tukar secara seksama dari waktu ke waktu. Pihaknya juga ikut meninjau langkah-langkah yang dibutuhkan untuk meminimalisir dampak fluktuasi nilai tukar seperti memungkinkan untuk melakukan lindung nilai untuk eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing ini.

Selain itu, secara internal, perseroan juga terus memantau secara seksama pos – pos biaya demi menjaga efisiensi dan menguatkan kinerja operasional.