IHSG Berpotensi Koreksi, Berikut Saham Pilihan MNC Sekuritas

Bisnis.com, JAKARTA – MNC Sekuritas merekomendasikan investor untuk melakukan aksi buy on weakness terhadap saham ICBP, BRPT, dan INCO pada perdagangan Kamis (12/3/2020).

Dalam publikasi risetnya, tim analis MNC Sekuritas menuliskan IHSG ditutup terkoreksi 1,3 persen ke level 5.154 dan sempat menembus area 5.112. Tim meerkirakan bahwa IHSG saat ini sedang berada di wave [v], dimana IHSG diperkirakan akan melanjutkan koreksinya ke area 4.940-5.000 terlebih dahulu.

“Support 5.090, 4.940, sedangkan resistance 5.200, 5.320,” paparnya.

Berikut saham pilihan MNC Sekuritas pada hari ini.

*ICBP - Buy on Weakness* (10,950)Kemarin (11/3), ICBP menguat 1,6 persen ke level 10,950 diikuti dengan volume pembelian yang cukup besar. Selama tidak kembali terkoreksi di bawah 9,900, maka pergerakan ICBP saat ini sedang berada di awal wave C dari wave (B), dimana ICBP masih berpotensi untuk melanjutkan penguatannya.Buy on Weakness: 10,600-10,700Target Price: 11,200, 11,500Stoploss: below 9,900

*BRPT - Buy on Weakness* (785)Kami perkirakan saat ini posisi BRPT sudah berada pada akhir dari wave (v) dari wave [iii], dimana koreksi BRPT sudah relatif terbatas. Selanjutnya, BRPT berpotensi bergerak menguat membentuk wave [iv] dalam jangka pendek.Buy on Weakness: 735-770Target Price: 875, 960Stoploss: below 700

*INCO - Buy on Weakness* (2,180)Kami memperkirakan INCO saat ini sedang berada di wave (v) dari wave [c] dari wave Y, dimana INCO masih berpotensi untuk terkoreksi namun sudah cukup terbatas. Selanjutnya, apabila sudah terkonfirmasi menyelesaikan wave (v), maka INCO berpeluang menguat kembali.Buy on Weakness: 1,940-2,000Target Price: 2,350, 2,610Stoploss: below 1,840

*BBRI - Sell on Strength* (3,910)Pada perdagangan kemarin (11/3), BBRI kami perkirakan sudah mengenai target penguatan minimum dari wave b. Hal tersebut mengindikasikan bahwa BBRI sudah berada di akhir wave b dari wave (v) dari wave [c] dan BBRI rentan terkoreksi untuk membentuk wave c. Adapun arah koreksi BBRI kami perkirakan menuju 3,750 dan 3,650.Sell on Strength: 3,950-4,100.

