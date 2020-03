Itama Ranoraya (IRRA) Siapkan Rp60 Miliar untuk Buyback Saham

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten distribusi alat kesehatan PT Itama Ranoraya Tbk. (IRRA) akan melakukan pembelian kembali saham atau buyback tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perseroan diperkirakan akan menggelontorkan dana maksimal Rp60 miliar dengan jumlah nominal 200 juta lembar saham atau sebesar 12,5 persen dari jumlah saham yang beredar.

"Pembelian saham ini menggunakan dana idle perusahaan, sehingga tidak akan mempengaruhi pendapatan dan pembiayaan perusahaan," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Kamis (12/3/2020).

Pembelian kembali saham akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan ke depan dengan harga penawaran atas pembelian kembali saham akan dilakukan pada harga yang lebih rendah atau sama dengan harga pada hari sebelumnya.

Dengan tetap menjaga cash flow perusahaan, maka kemampuan perusahaan untuk mencapai target tahun 2020 akan tetap terjaga.

Hal ini ditambah dengan citra perusahaan yang akan terbantu dengan stabilnya harga saham akan melancarkan perseroan mencapai tujuan-tujuan bisnisnya.

Perseroan juga mencatat laba bersih per saham per tanggal 31 Desember 2019, sebesar Rp26. Adapun, performa laba per saham setelah pembelian ini dilaksanakan adalah Rp25 dengan proyeksi keuntungan bersih Rp40 miliar, dibagi 1,6 miliar saham.

Pada perdagangan Kamis (12/3/2020) pukul 15.10 WIB, saham IRRA merosot 5,08 persen atau 30 poin menjadi Rp560. Performa saham emiten yang IPO pada 15 Oktober 2019 itu menurun 24,32 persen sebulan terakhir.

