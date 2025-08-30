Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wall Street Tergelincir, Saham Dell dan Nvidia Jadi Penekan Utama

Wall Street melemah akibat aksi jual saham teknologi besar seperti Dell dan Nvidia.
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 06:05
Share
Pialang berada di lantai Bursa Efek New York (NYSE) di New York, Amerika Serikat. Bloomberg/Michael Nagle
Pialang berada di lantai Bursa Efek New York (NYSE) di New York, Amerika Serikat. Bloomberg/Michael Nagle

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Amerika Serikat ditutup melemah pada perdagangan Jumat (29/8/2025), terseret aksi jual pada saham-saham teknologi besar, khususnya Dell dan Nvidia.

Koreksi ini terjadi sehari setelah indeks S&P 500 mencatatkan rekor penutupan tertinggi.

Melansir Reuters, Sabtu (30/8/2025), indeks S&P 500 terkoreksi 0,64% ke level 6.460,26, Nasdaq merosot 1,15% ke 21.455,55, sedangkan Dow Jones Industrial Average melemah 0,20% ke 45.544,88.

Dell menjadi salah satu penekan terbesar setelah anjlok hampir 9% akibat biaya produksi server berbasis AI yang melonjak dan meningkatnya persaingan, meskipun prospek permintaan infrastruktur kecerdasan buatan tetap optimistis.

Sementara itu, saham Nvidia juga turun 3,4%, melanjutkan tren pelemahan tiga hari beruntun setelah laporan keuangan kuartalan tidak mampu memenuhi ekspektasi investor.

“Pelemahan saat ini terutama datang dari saham-saham teknologi papan atas,” ungkap Kepala Manajemen Portofolio Horizon Investments Zachary Hill, seraya menyinggung kekhawatiran pasar terkait risiko over-investasi di sektor AI yang belum sepenuhnya menghasilkan keuntungan.

Baca Juga

Sementara itu, laporan Departemen Perdagangan AS menunjukkan belanja konsumen pada Juli naik paling tinggi dalam empat bulan terakhir, disertai peningkatan inflasi jasa.

Namun, ekonom menilai data ini tidak akan menghalangi rencana The Fed memangkas suku bunga pada September, terutama dengan kondisi pasar tenaga kerja yang mulai melemah.

Tren pemangkasan suku bunga ikut menopang kinerja bulanan Wall Street. Sepanjang Agustus, indeks S&P 500 naik 1,9%, Dow naik 3,2%, dan Nasdaq bertambah 1,6%.

Di sisi lain, saham Alibaba melonjak 13% setelah membukukan pertumbuhan bisnis cloud di atas perkiraan, didorong lonjakan permintaan berbasis AI, serta laporan pengembangan chip AI baru.

Untuk saham lain, Marvell anjlok hampir 19% setelah memberikan proyeksi pendapatan di bawah harapan, sementara Caterpillar melemah 3,65% usai memperkirakan lonjakan beban tarif impor pada 2025.

Meski enam dari 11 sektor S&P 500 berhasil menguat—dipimpin sektor kesehatan dan barang konsumsi pokok—indeks teknologi justru terkoreksi 1,63%, menjadi sektor dengan tekanan terbesar.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Aprianto Cahyo Nugroho
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR
Premium
1 jam yang lalu

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule
Premium
8 jam yang lalu

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Wall Street Cetak Rekor Baru, Optimisme Sektor AI Jadi Pendorong Utama

Wall Street Cetak Rekor Baru, Optimisme Sektor AI Jadi Pendorong Utama

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

Acset Indonusa (ACST) Posts Losses While Astra (ASII) Moves Ahead with Acquisition Plans

Acset Indonusa (ACST) Posts Losses While Astra (ASII) Moves Ahead with Acquisition Plans

Wall Street Perkasa, Indeks S&P 500 Cetak Rekor jelang Rilis Kinerja Nvidia

Wall Street Perkasa, Indeks S&P 500 Cetak Rekor jelang Rilis Kinerja Nvidia

Wall Street Ditutup Menghijau Meski Dibayangi Isu Pemecatan Pejabat The Fed

Wall Street Ditutup Menghijau Meski Dibayangi Isu Pemecatan Pejabat The Fed

Wall Street Ditutup Melemah, Investor Tunggu Data Inflasi AS

Wall Street Ditutup Melemah, Investor Tunggu Data Inflasi AS

Nvidia Kehilangan Potensi Pasar Rp1.103 Triliun Imbas Ketegangan AS-China

Nvidia Kehilangan Potensi Pasar Rp1.103 Triliun Imbas Ketegangan AS-China

Laba Nvidia Melejit jadi Rp431 Triliun, Ditopang Bisnis Pusat Data

Laba Nvidia Melejit jadi Rp431 Triliun, Ditopang Bisnis Pusat Data

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga Minyak Melemah, Pasar Cermati Turunnya Permintaan dan Pasokan OPEC
Komoditas
23 menit yang lalu

Harga Minyak Melemah, Pasar Cermati Turunnya Permintaan dan Pasokan OPEC

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus 2025 Tembus Rp2.043.000
Emas
1 jam yang lalu

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus 2025 Tembus Rp2.043.000

Wall Street Tergelincir, Saham Dell dan Nvidia Jadi Penekan Utama
Bursa & Saham
2 jam yang lalu

Wall Street Tergelincir, Saham Dell dan Nvidia Jadi Penekan Utama

Harga Emas Melesat Rekor Tertinggi Pekan Ini, Dipicu Harapan The Fed Pangkas Suku Bunga
Emas
2 jam yang lalu

Harga Emas Melesat Rekor Tertinggi Pekan Ini, Dipicu Harapan The Fed Pangkas Suku Bunga

IHSG Menguap Rp195 Tiliun Imbas Demo Jakarta, Simak Saham Penekannya
Bursa & Saham
2 jam yang lalu

IHSG Menguap Rp195 Tiliun Imbas Demo Jakarta, Simak Saham Penekannya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

2

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

4

IHSG Ambles Hampir 2% Terseret Sentimen Politik dan Demonstrasi

5

Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Dibanderol Rp1.964.000 per Gram

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Mess MPR RI di Bandung Dibakar Massa Saat Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPR
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

2

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

4

IHSG Ambles Hampir 2% Terseret Sentimen Politik dan Demonstrasi

5

Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Dibanderol Rp1.964.000 per Gram