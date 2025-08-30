Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Minyak Melemah, Pasar Cermati Turunnya Permintaan dan Pasokan OPEC

Harga minyak dunia turun karena lemahnya permintaan di AS dan tambahan pasokan dari OPEC. Pasar mencermati dampak tarif baru AS dan pertemuan OPEC+.
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 07:51
Share
Kapal tanker minyak mentah berbendera Rusia milik Rosneft, Akademik Gubkin, saat transit di Selat Bosphorus di Istanbul, Turki, 28 November 2024./REUTERS-Yoruk Isik
Kapal tanker minyak mentah berbendera Rusia milik Rosneft, Akademik Gubkin, saat transit di Selat Bosphorus di Istanbul, Turki, 28 November 2024./REUTERS-Yoruk Isik
Ringkasan Berita
  • Harga minyak dunia turun akibat prospek lemahnya permintaan di AS dan antisipasi peningkatan pasokan dari OPEC.
  • Kontrak berjangka Brent dan WTI mengalami penurunan harga, dengan Brent untuk pengiriman Oktober ditutup pada US$68,12 per barel.
  • Pasar mencermati pertemuan OPEC+ dan dampak tarif baru AS, sementara beberapa analis menilai kekhawatiran permintaan berlebihan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak mentah dunia tergelincir pada Jumat (29/8/2025), seiring dengan prospek lemahnya permintaan di Amerika Serikat, pasar minyak terbesar dunia, serta antisipasi tambahan pasokan dari OPEC dan sekutunya pada musim gugur ini.

Melansir Reuters, Sabtu (30/8/2025), kontrak berjangka Brent untuk pengiriman Oktober 2025 yang berakhir Jumat (29/8) ditutup di level US$68,12 per barel, turun 0,73%. Sementara kontrak lebih aktif untuk pengiriman November melemah 0,78% ke posisi US$67,45 per barel.

Adapun harga minyak West Texas Intermediate (WTI) ikut turun 0,91% ke level US$64,01 per barel.

Analis PVM Oil Associates Tamas Varga mengatakan pasar kini mengalihkan perhatian ke pertemuan OPEC+ pekan depan. Kelompok produsen minyak itu tengah mempercepat peningkatan produksi untuk merebut kembali pangsa pasar, sehingga memperbesar prospek pasokan global.

Presiden Lipow Oil Associates Andrew Lipow mengatakan secara keseluruhan, diperkirakan ada lonjakan pasokan minyak ke pasar di tengah permintaan yang lesu.

Permintaan bahan bakar di AS diperkirakan menurun seiring berakhirnya musim mengemudi musim panas pada libur Hari Buruh, Senin pekan depan. Kondisi ini menjadi sinyal akhir dari periode konsumsi tertinggi di pasar bahan bakar terbesar dunia tersebut.

Baca Juga

Selain itu, pasar juga mencermati dampak tarif baru yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump terhadap berbagai mitra dagang. “Pasar mulai bertanya-tanya apa dampak tarif ini terhadap prospek ekonomi tahun depan,” tambah Lipow.

Meski begitu, sebagian analis menilai kekhawatiran permintaan terlalu berlebihan.

Phil Flynn, Senior Analyst di Price Futures Group, menuturkan bahwa tambahan pasokan OPEC belum sepenuhnya masuk ke pasar AS.

“Pesimisme soal permintaan saya rasa tidak terlalu relevan. Pasokan memang diperkirakan naik, tetapi kenyataannya belum terlihat di AS. Saya memperkirakan pasar tetap ketat,” katanya.

Harga minyak sempat menguat awal pekan karena serangan Ukraina terhadap terminal ekspor Rusia. Namun, kabar adanya pembicaraan gencatan senjata oleh sekutu Eropa Ukraina menekan kembali harga.

Di sisi lain, data persediaan minyak mentah AS hingga 22 Agustus mencatat penurunan lebih besar dari perkiraan, menunjukkan permintaan akhir musim panas masih cukup solid, terutama dari sektor industri dan logistik, menurut catatan Ole Hvalbye, analis SEB Bank.

Pasar juga mencermati respons India terhadap tekanan AS agar menghentikan pembelian minyak Rusia. Meski Trump telah menggandakan tarif impor India hingga 50% pekan ini, Rusia diperkirakan tetap meningkatkan ekspor minyak ke India pada September.

“Pandangan umum di pasar adalah sanksi tambahan terhadap Rusia tidak akan terjadi, sementara India akan tetap mengabaikan ancaman AS dan terus membeli minyak mentah Rusia dengan harga diskon besar,” jelas Varga.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Aprianto Cahyo Nugroho
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR
Premium
1 jam yang lalu

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule
Premium
8 jam yang lalu

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Reaksi Trump atas Serangan Rusia Picu Rebound Harga Minyak Mentah

Reaksi Trump atas Serangan Rusia Picu Rebound Harga Minyak Mentah

Harga Minyak Dunia Melesat karena Stok AS Anjlok

Harga Minyak Dunia Melesat karena Stok AS Anjlok

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

Harga Minyak Global Lesu, Tertekan Isu Tarif AS hingga Konflik Ukraina

Harga Minyak Global Lesu, Tertekan Isu Tarif AS hingga Konflik Ukraina

Harga Minyak Mentah Melesat, Sanksi AS hingga Serangan Ukraina Jadi Pemicu

Harga Minyak Mentah Melesat, Sanksi AS hingga Serangan Ukraina Jadi Pemicu

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil

OPEC Revisi Estimasi Pasokan Minyak, ICP Juli 2025 Turun ke Level US$68,59 per Barel

OPEC Revisi Estimasi Pasokan Minyak, ICP Juli 2025 Turun ke Level US$68,59 per Barel

OPEC Ramal Permintaan Minyak Dunia Meningkat pada 2026

OPEC Ramal Permintaan Minyak Dunia Meningkat pada 2026

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga Minyak Melemah, Pasar Cermati Turunnya Permintaan dan Pasokan OPEC
Komoditas
23 menit yang lalu

Harga Minyak Melemah, Pasar Cermati Turunnya Permintaan dan Pasokan OPEC

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus 2025 Tembus Rp2.043.000
Emas
1 jam yang lalu

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus 2025 Tembus Rp2.043.000

Wall Street Tergelincir, Saham Dell dan Nvidia Jadi Penekan Utama
Bursa & Saham
2 jam yang lalu

Wall Street Tergelincir, Saham Dell dan Nvidia Jadi Penekan Utama

Harga Emas Melesat Rekor Tertinggi Pekan Ini, Dipicu Harapan The Fed Pangkas Suku Bunga
Emas
2 jam yang lalu

Harga Emas Melesat Rekor Tertinggi Pekan Ini, Dipicu Harapan The Fed Pangkas Suku Bunga

IHSG Menguap Rp195 Tiliun Imbas Demo Jakarta, Simak Saham Penekannya
Bursa & Saham
2 jam yang lalu

IHSG Menguap Rp195 Tiliun Imbas Demo Jakarta, Simak Saham Penekannya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

2

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

4

IHSG Ambles Hampir 2% Terseret Sentimen Politik dan Demonstrasi

5

Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Dibanderol Rp1.964.000 per Gram

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Mess MPR RI di Bandung Dibakar Massa Saat Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPR
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

2

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

4

IHSG Ambles Hampir 2% Terseret Sentimen Politik dan Demonstrasi

5

Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Dibanderol Rp1.964.000 per Gram