Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bocoran Akuisisi Astra (ASII) Terbaru Usai Caplok Mega Manunggal (MMLP)

PT Astra International Tbk. (ASII) membuka peluang akuisisi baru di sektor lain usai resmi mencaplok PT Mega Manunggal Property Tbk. (MMLP).
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 12:29
Share
Aerial foto gedung Menara Astra yang ada di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Bisnis/Nurul Hidayat
Aerial foto gedung Menara Astra yang ada di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Bisnis/Nurul Hidayat
Ringkasan Berita
  • Astra International (ASII) memperluas portofolio bisnisnya dengan mengakuisisi PT Mega Manunggal Property Tbk. (MMLP) dan berencana mengejar peluang di sektor infrastruktur, kesehatan, dan mineral.
  • ASII telah merealisasikan investasi senilai Rp3,3 triliun pada semester I/2025, terutama di sektor modern logistic warehouse dan kesehatan, meskipun laba bersihnya turun 2,15% secara tahunan.
  • Pendapatan bersih ASII pada semester I/2025 meningkat 1,8% menjadi Rp162,85 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konglomerasi PT Astra International Tbk. (ASII) terus memperluas portofolio bisnisnya melalui aksi akuisisi. Tahun ini, ASII resmi mencaplok emiten pergudangan PT Mega Manunggal Property Tbk. (MMLP), sekaligus membuka peluang akuisisi baru di sektor lain.

Wakil Presiden Direktur ASII Rudy mengatakan di Grup Astra saat ini ada tujuh lini bisnis inti, di antaranya bisnis otomotif, bisnis jasa keuangan, bisnis alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, bisnis agribisnis, bisnis infrastruktur, bisnis teknologi informasi, dan bisnis properti.

Deretan lini bisnis itu telah menopang profitabilitas Astra. Dalam upaya memperkuat Grup Astra, lini bisnis terus dikembangkan.

"Kami akan balance juga jangka pendek dan jangka panjang fokus ke depan. Ada tiga area besar yang kami sasar, yakni infrastruktur, kesehatan, dan mineral," kata Rudy dalam konferensi pers public expose pada Rabu (27/8/2025).

Dalam beberapa tahun terakhir, akuisisi yang relevan dengan bisnis incaran pun dijalankan. Di mineral, ASII lewat anak usahanya PT United Tractors Tbk. (UNTR) mengakuisisi tambang emas dan nikel.

Di segmen kesehatan yang menjadi incaran, ASII mengakuisisi emiten rumah sakit PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) hingga platform teknologi kesehatan Halodoc.

Baca Juga

Di segmen infrastruktur, pengembangan bisnis ini mencakup logistik seperti modern logistic warehouse, jalan tol, serta data center. Terbaru, ASII memang telah mengakuisisi emiten pergudangan MMLP. ASII mengakuisisi 83,67% saham MMLP melalui entitas usahanya PT Saka Industrial Arjaya (SIA).

"Tidak menutup kemungkinan ke sektor lain yang berpotensi, melihat prospek yang menjanjikan dan ada peluang sinergi dengan lini bisnis Astra," kata Rudy.

Rudy juga menjelaskan bahwa per semester I/2025, ASII telah merealisasikan investasi dengan nilai Rp3,3 triliun, terutama untuk investasi di aset modern logistic warehouse dan kesehatan.

"Ada beberapa proyek juga yang akan direalisasikan pada semester II/2025," ujar Rudy.

Di tengah geliat akuisisi, ASII telah membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp15,51 triliun pada semester I/2025, turun 2,15% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan laba bersih periode yang sama tahun sebelumnya Rp15,85 triliun.

Adapun, ASII mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp162,85 triliun pada semester I/2025, naik 1,8% yoy dibandingkan Rp159,96 triliun pada paruh pertama 2024.

Astra International Tbk. - TradingView

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ada yang Ngebut di Saham Kalbe (KLBF)
Premium
1 jam yang lalu

Ada yang Ngebut di Saham Kalbe (KLBF)

Petuah Pendiri Sinarmas Eka Tjipta soal Persatuan & Kiat Sukses Jadi Konglomerat
Premium
2 jam yang lalu

Petuah Pendiri Sinarmas Eka Tjipta soal Persatuan & Kiat Sukses Jadi Konglomerat

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Astra (ASII) Rogoh Capex Rp8,8 Triliun, Beli Alat Berat hingga Replanting

Astra (ASII) Rogoh Capex Rp8,8 Triliun, Beli Alat Berat hingga Replanting

AstraPay Catat Gross Transaction Value (GTV) Tembus Rp131,3 Triliun per Juli 2025

AstraPay Catat Gross Transaction Value (GTV) Tembus Rp131,3 Triliun per Juli 2025

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

Astra (ASII) Holds the Key to Mega Manunggal Property’s (MMLP) Growth Prospects

Astra (ASII) Holds the Key to Mega Manunggal Property’s (MMLP) Growth Prospects

Akuisisi oleh Grup Astra Hampir Tuntas, Ini Jajaran Calon Direksi dan Komisaris Baru MMLP

Akuisisi oleh Grup Astra Hampir Tuntas, Ini Jajaran Calon Direksi dan Komisaris Baru MMLP

Peluang Bertumbuh Mega Manunggal Property (MMLP) di Tangan Astra (ASII)

Peluang Bertumbuh Mega Manunggal Property (MMLP) di Tangan Astra (ASII)

Jajaran Komisaris dan Direksi MMLP Kompak Mundur di Tengah Proses Akuisisi oleh Grup Astra (ASII)

Jajaran Komisaris dan Direksi MMLP Kompak Mundur di Tengah Proses Akuisisi oleh Grup Astra (ASII)

Kuda-Kuda Astra (ASII) Jajal Akuisisi pada 2025, dari Halodoc hingga MMLP

Kuda-Kuda Astra (ASII) Jajal Akuisisi pada 2025, dari Halodoc hingga MMLP

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Astra (ASII) Rogoh Capex Rp8,8 Triliun, Beli Alat Berat hingga Replanting
Korporasi
2 menit yang lalu

Astra (ASII) Rogoh Capex Rp8,8 Triliun, Beli Alat Berat hingga Replanting

Gerak Saham CUAN dan DSSA Menarik Dana Asing Setelah Resmi Bergabung dalam MSCI Global
Korporasi
4 menit yang lalu

Gerak Saham CUAN dan DSSA Menarik Dana Asing Setelah Resmi Bergabung dalam MSCI Global

Bocoran Akuisisi Astra (ASII) Terbaru Usai Caplok Mega Manunggal (MMLP)
Korporasi
24 menit yang lalu

Bocoran Akuisisi Astra (ASII) Terbaru Usai Caplok Mega Manunggal (MMLP)

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025
Kurs
41 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025
Rekomendasi
44 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

2

Akuisisi oleh Grup Astra Hampir Tuntas, Ini Jajaran Calon Direksi dan Komisaris Baru MMLP

3

CUAN & PTRO Milik Prajogo Masuk MSCI Agustus 2025, Cek Gerak Asing Jelang Efektif Besok (27/8)

4

Adu Kinerja OASA & TOBA di Tengah Fokus Pemerintah Garap Proyek Pengolahan Sampah

5

Obligasi Kupon Murah Danantara Sasar Konglomerat, IHSG Jeblok Tertekan Saham BBCA, AMMN, hingga PANI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

Saham Tambang MIND ID, ANTM dan PTBA Tersengat Kenaikan Harga Komoditas

Saham Tambang MIND ID, ANTM dan PTBA Tersengat Kenaikan Harga Komoditas

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

Obligasi Kupon Murah Danantara Sasar Konglomerat, IHSG Jeblok Tertekan Saham BBCA, AMMN, hingga PANI

Obligasi Kupon Murah Danantara Sasar Konglomerat, IHSG Jeblok Tertekan Saham BBCA, AMMN, hingga PANI

Membaca Arah IHSG Kejar Rekor Baru Saat Pasar Nantikan Kepastian Suku Bunga The Fed

Membaca Arah IHSG Kejar Rekor Baru Saat Pasar Nantikan Kepastian Suku Bunga The Fed

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Layanan Fiber XL Satu Capai 6 Juta Rumah, XLSMART Kantongi 1 Juta Pelanggan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

2

Akuisisi oleh Grup Astra Hampir Tuntas, Ini Jajaran Calon Direksi dan Komisaris Baru MMLP

3

CUAN & PTRO Milik Prajogo Masuk MSCI Agustus 2025, Cek Gerak Asing Jelang Efektif Besok (27/8)

4

Adu Kinerja OASA & TOBA di Tengah Fokus Pemerintah Garap Proyek Pengolahan Sampah

5

Obligasi Kupon Murah Danantara Sasar Konglomerat, IHSG Jeblok Tertekan Saham BBCA, AMMN, hingga PANI