Emiten Manoj Punjabi (FILM) Berbalik Rugi Rp9,05 Miliar Kuartal I/2025

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten milik Manoj Punjabi yakni PT MD Entertainment Tbk. (FILM) membukukan rugi bersih sebesar Rp9,05 miliar per kuartal I/2025. Kondisi tersebut berbalik dari laba pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,59 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan, FILM sebenarnya mencatatkan pertumbuhan pesat pendapatannya 125,84% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp122,46 miliar per kuartal I/2025, dibandingkan Rp54,22 miliar per kuartal I/2024.

Raupan pendapatan FILM terbesar diperoleh dari segmen usaha perfilman mencapai Rp82,57 miliar per kuartal I/2025. Kemudian, segmen usaha penyiaran menyumbang pendapatan Rp32,69 miliar dan segmen usaha sewa menyumbang Rp7,19 miliar.

Akan tetapi, FILM membukukan beban pokok pendapatan yang membengkak dari Rp25,28 miliar pada tiga bulan pertama 2024, menjadi Rp66,23 miliar pada tiga bulan pertama tahun ini.

Beban usaha FILM pun naik dari Rp32,86 miliar menjadi Rp84,02 miliar. Beban lain-lain juga membengkak dari Rp379,69 juta menjadi Rp24,73 miliar.

Alhasil, FILM membukukan rugi sebelum pajak sebesar Rp37,23 miliar pada kuartal I/2025, dibandingkan laba sebelum pajak Rp5,07 miliar pada kuartal I/2024.

FILM sendiri telah membukukan aset sebesar Rp3,87 triliun per kuartal I/2025 dengan liabilitas sebesar Rp1,18 triliun. Adapun, ekuitas perseroan mencapai Rp2,69 triliun pada periode yang berakhir 31 Maret 2025.

Seiring dengan catatan rugi perseroan, kinerja saham pun jeblok. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), harga saham FILM melemah 1,56% pada perdagangan Rabu (30/4/2025) ke level Rp2.530 per lembar.

Harga saham FILM pun di zona merah, melorot 34,46% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) atau sejak perdagangan perdana 2025.

Di sisi lain, emiten besutan Manoj Punjabi ini telah bergeliat menjalankan aksi korporasi. Pada 29 Oktober 2024 lalu, FILM mengakuisisi 80,05% saham PT Net Visi Media Tbk. (NETV). Total nilai transaksi akuisisi itu mencapai Rp1,65 triliun.

Pada tahun ini, FILM pun berencana untuk menjalankan aksi penambahan modal dengan memberikan hak memesan rfek terlebih dahulu (PHMETD) atau rights issue sebanyak-banyaknya 989.778.796 lembar saham. Rights issue itu setara dengan 9,09% modal yang disetor perseroan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.