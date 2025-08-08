Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ongkos Investasi jadi Batu Sandungan Laju Saham EBT PGEO & BREN

Mirae Asset Sekuritas menyarankan wait and see untuk saham PGEO dan BREN karena tantangan biaya investasi besar dalam transisi energi EBT.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 09:53
Share
Ilustrasi investasi ESG
Ilustrasi investasi ESG

Bisnis.com, JAKARTA – Mirae Asset Sekuritas merekomendasikan wait and see untuk saham PGEO dan BREN. Penilaian itu berdasarkan tantangan yang dihadapi emiten-emiten energi baru terbarukan (EBT) salah satunya ongkos investasi besar untuk menuju transisi energi.

Analis Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta mengatakan dari sisi political will pemerintah yang secara ambisius mempercepat target bauran energi memang menjadi sebuah katalis positif.

"Tentunya ini terkait dengan ambisi penting supaya target pembauran energi bisa terlaksana secepatnya dengan baik. Walaupun investasi pasti mahal di sektor EBT, ini yang memang menjadi faktor krusial yang jadi bagian dari headwinds," kata Nafan kepada Bisnis, Kamis (7/8/2025).

Baca Juga : Sertifikat Listrik Hijau (REC) PLN Diminati Sektor Industri

Namun sentimen saja tidak cukup. Menurutnya target bauran pemerintah sebesar 76% EBT pada 2035 harus ada aksi nyata. Apalagi, baru-baru ini Presiden Prabowo dengan ambisius bilang target bauran EBT kelistrikan bahkan pada 2035 bisa 100%.

"Nanti ini sektor EBT bisa berkembang secara progresif. Ini sudah tercermin dalam tren BREN dan PGEO sebelumnya. Political will Presiden Prabowo mencapai bauran energi sudah ter-pricing oleh adanya kenaikan harga saham BREN dan PGEO sebelumnya," tegasnya.

Dalam setahun ini saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) memang sudah melejit. Secara year to date (YtD), PGEO tumbuh 70,59% dan bertengger di posisi Rp1.595 per saham. Dalam perdagangan hari ini PGEO ditutup merah, turun 0,62% atau 10 poin.

Kondisinya berbeda dengan saham PT Barito Renewable Energy Tbk. (BREN), yang merosot 21,85% YtD menjadi Rp7.250. Namun, emiten Prajogo Pangestu ini dalam tiga bulan terakhir melesat 18,85%. Dalam penutupan perdagangan hari ini BREN ditutup menghijau, tumbuh 25 poin atau 0,35%. 

BARITO RENEWABLES ENERGY TBK - TradingView

Merujuk pada kinerja fundamental, BREN dalam paruh pertama 2025 mencatat peningkatan laba bersih 12,96% year on year (YoY) menjadi US$65,46 juta. Pendapatan BREN juga tumbuh 3,4% YoY menjadi US$300,07 juta. Net profit margin (NMP) atau rasio laba bersih terhadap pendapatan BREN naik menjadi 21,81%.

Sementara itu, PGEO dalam semester I/2025 mencatatkan penurunan laba bersih 28,37% YoY menjadi US$203,77 juta. Pendapatan anak usaha PT Pertamina (Persero) ini naik 0,53% YoY menjadi US$204,85 juta. Meski begitu, pengelolaan bisnis PGEO lebih efisien dibanding BREN, tercermin dari NPM yang lebih besar mencapai 33,64%. 

PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK - TradingView

Nafan mengatakan secara makro pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% dalam semester I/2025 juga menjadi katalis positif bagi emiten-emiten EBT.

"Outlook kita masih relatif baik, apalagi pertumbuhan konsumsi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional kita. Salah satunya pertumbuhan konsumsi listrik nasional. Jadi dengan pertumbuhan konsumsi listrik nasional, tentu bisa memberikan katalis positif peningkatan kinerja emiten sektor EBT," pungkasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Harga Kopi Kembali Pahit Kala Tarif Trump Mulai Berlaku
Premium
51 menit yang lalu

Sinyal Harga Kopi Kembali Pahit Kala Tarif Trump Mulai Berlaku

Aksi BlackRock dan Investor Kakap di Saham Emiten Emas BRMS Agustus 2025
Premium
1 jam yang lalu

Aksi BlackRock dan Investor Kakap di Saham Emiten Emas BRMS Agustus 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Trump Resmi Batalkan Program Hibah Energi Surya Senilai Rp115,22 Triliun

Trump Resmi Batalkan Program Hibah Energi Surya Senilai Rp115,22 Triliun

Kinerja Emiten Prajogo Pangestu, BREN, PTRO, CUAN, Jelang Pengumuman MSCI

Kinerja Emiten Prajogo Pangestu, BREN, PTRO, CUAN, Jelang Pengumuman MSCI

Sertifikat Listrik Hijau (REC) PLN Diminati Sektor Industri

Sertifikat Listrik Hijau (REC) PLN Diminati Sektor Industri

Manuver BlackRock di Saham-Saham EBT ADRO, BREN dan PGEO pada Awal Semester II/2025

Manuver BlackRock di Saham-Saham EBT ADRO, BREN dan PGEO pada Awal Semester II/2025

Trump Hapus Subsidi EBT, Pertumbuhan Kapasitas Energi Surya AS Makin Melesat

Trump Hapus Subsidi EBT, Pertumbuhan Kapasitas Energi Surya AS Makin Melesat

PLN Nusantara Power Produksi Energi Bersih 472,2 GWh di Semester I/2025

PLN Nusantara Power Produksi Energi Bersih 472,2 GWh di Semester I/2025

Kinerja Semester I/2025 Emiten EBT BREN dan PGEO, Laba Mana Lebih Moncer?

Kinerja Semester I/2025 Emiten EBT BREN dan PGEO, Laba Mana Lebih Moncer?

Rapor Bisnis Hijau TBS Energi (TOBA) di Semester I/2025 setelah Kurangi Eksposur Batu Bara

Rapor Bisnis Hijau TBS Energi (TOBA) di Semester I/2025 setelah Kurangi Eksposur Batu Bara

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga Buyback Emas Antam Melesat 32% hingga Jumat (8/8)
Emas
8 menit yang lalu

Harga Buyback Emas Antam Melesat 32% hingga Jumat (8/8)

Intiland (DILD) Ungkap Jalankan Strategi Efisiensi, Sahamnya Dikoleksi Lo Kheng Hong
Korporasi
18 menit yang lalu

Intiland (DILD) Ungkap Jalankan Strategi Efisiensi, Sahamnya Dikoleksi Lo Kheng Hong

Jatiwaluyo Pemilik Paperocks (PPRI) Pensiun, Jual Saham ke Bos GULA dan Founder DATA
Korporasi
48 menit yang lalu

Jatiwaluyo Pemilik Paperocks (PPRI) Pensiun, Jual Saham ke Bos GULA dan Founder DATA

Ongkos Investasi jadi Batu Sandungan Laju Saham EBT PGEO & BREN
Rekomendasi
58 menit yang lalu

Ongkos Investasi jadi Batu Sandungan Laju Saham EBT PGEO & BREN

Harga Emas Antam Hari Ini (8/8) Naik, Termurah Rp1.020.000
Emas
1 jam yang lalu

Harga Emas Antam Hari Ini (8/8) Naik, Termurah Rp1.020.000

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025

2

BCA (BBCA) Beri Kisi-Kisi Pembagian Dividen Interim 2025

3

Rebalancing Saham MSCI, Menilik Kinerja di Indonesia Berbanding Global Sejak 2013

4

Adu Kinerja Kawasan Industri Djarum (SSIA) dan Sinar Mas (DMAS)

5

Ini Hasil Rebalancing Indeks MSCI, Saham DSSA, CUAN, PTRO, hingga AADI Masuk Barisan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Intiland (DILD) Ungkap Jalankan Strategi Efisiensi, Sahamnya Dikoleksi Lo Kheng Hong

Intiland (DILD) Ungkap Jalankan Strategi Efisiensi, Sahamnya Dikoleksi Lo Kheng Hong

Jatiwaluyo Pemilik Paperocks (PPRI) Pensiun, Jual Saham ke Bos GULA dan Founder DATA

Jatiwaluyo Pemilik Paperocks (PPRI) Pensiun, Jual Saham ke Bos GULA dan Founder DATA

IHSG Hari Ini (8/8) Tinggalkan Level Tertinggi Setelah Pembukaan, CUAN, DSSA, hingga PTRO Kinclong

IHSG Hari Ini (8/8) Tinggalkan Level Tertinggi Setelah Pembukaan, CUAN, DSSA, hingga PTRO Kinclong

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham BRPT, INKP, dan DSNG Terbang ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham BRPT, INKP, dan DSNG Terbang ke Zona Hijau

IHSG Hari Ini (8/8) Dibuka Hijau, Sentimen MSCI Dorong Saham Prajogo Ngebut

IHSG Hari Ini (8/8) Dibuka Hijau, Sentimen MSCI Dorong Saham Prajogo Ngebut

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Anggota Paskibraka Mencoba Pakaian Dinas Upacara
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025

2

BCA (BBCA) Beri Kisi-Kisi Pembagian Dividen Interim 2025

3

Rebalancing Saham MSCI, Menilik Kinerja di Indonesia Berbanding Global Sejak 2013

4

Adu Kinerja Kawasan Industri Djarum (SSIA) dan Sinar Mas (DMAS)

5

Ini Hasil Rebalancing Indeks MSCI, Saham DSSA, CUAN, PTRO, hingga AADI Masuk Barisan