Harga Emas Antam, Galeri24, UBS Turun di Pegadaian Hari Ini (7/8), Termurah Rp1.014.000

Harga emas Galeri24, Antam, dan UBS di Pegadaian turun per 7 Agustus 2025, mulai Rp1.014.000. Pembelian bisa dilakukan di outlet atau aplikasi Pegadaian Digital.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Galeri24, Antam, dan UBS di Pegadaian terpantau kompak turun hari ini, Kamis (7/8/2025). Harga emas di Pegadaian kini dibanderol mulai dari Rp1.014.000.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, Kamis (7/8/2025), harga emas Galeri24 ukuran 0,5 gram dijual Rp1.014.000 atau turun Rp3.000 dari harga sebelumnya. Begitu juga dengan harga emas Antam ukuran 0,5 gram yang dibanderol Rp1.061.000 atau turun Rp6.000 dari harga sebelumnya.

Adapun, untuk harga emas UBS yang dijual di Pegadaian dihargai Rp1.051.000 atau turun Rp1.000 untuk ukuran 0,5 gram.

Untuk harga emas Galeri24 dan Antam berukuran 1 gram di Pegadaian saat ini sebesar Rp1.934.000 dan Rp2.019.000. Sementara itu, emas UBS ukuran 1 gram menjadi Rp1.943.000 atau turun Rp4.000 dari harga sebelumnya.

Selanjutnya, emas Galeri24 ukuran 2 gram dilego seharga Rp3.809.000, emas UBS ukuran yang sama dilego seharga Rp3.856.000, dan emas Antam ukuran 2 gram dibanderol Rp3.975.000.

Untuk ukuran 5 gram, Pegadaian menjual emas Galeri24 seharga Rp9.453.000, emas Antam Rp9.859.000, dan emas UBS Rp9.527.000.

Sementara itu, ukuran 10 gram di Pegadaian dijual seharga Rp18.855.000 untuk emas Galeri24, Rp19.660.000 untuk emas Antam, dan Rp18.954.000 untuk emas UBS.

Untuk emas cetakan Galeri24 dan UBS ukuran 50 gram masing-masing dijual Rp93.967.000 dan Rp97.958.000, sedangkan emas UBS seharga Rp94.384.000. Untuk ukuran 100 gram, emas Galeri24 di level Rp187.842.000, sedangkan emas UBS senilai Rp188.693.000.

Logam mulia ukuran terbesar 1.000 gram dijual Pegadaian seharga Rp1.876.565.000 untuk emas Galeri24 dan Rp1.956.771.000 untuk emas Antam.

Untuk diketahui, pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore.

Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, Galeri 24, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Berikut daftar harga emas Pegadaian hari ini, Kamis (7/8/2025):