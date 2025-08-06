Harga Emas Antam, Galeri24 Menanjak Lagi di Pegadaian Hari Ini (6/8), Mulai Dari Rp1.017.000

Harga emas Galeri24 dan Antam di Pegadaian naik, sementara UBS turun. Emas Galeri24 0,5 gram Rp1.017.000, Antam Rp1.067.000, UBS Rp1.052.000. Pembelian bisa di outlet atau aplikasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Galeri24 dan Antam di Pegadaian terpantau naik, sedangkan cetakan UBS turun, pada perdagangan hari ini, Rabu (6/8/2025). Harga emas di Pegadaian kini dibanderol mulai dari Rp1.017.000 hari ini.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, Rabu (6/8/2025), harga emas Galeri24 ukuran 0,5 gram dijual Rp1.017.000 atau naik Rp5.000 dari harga perdagangan kemarin. Begitu juga dengan harga emas Antam ukuran 0,5 gram yang dibanderol Rp1.067.000 atau menanjak Rp8.000 dari harga sebelumnya.

Adapun, untuk harga emas UBS yang dijual di Pegadaian dihargai Rp1.052.000 atau turun Rp3.000 untuk ukuran 0,5 gram.

Untuk harga emas Galeri24 dan Antam berukuran 1 gram di Pegadaian saat ini sebesar Rp1.940.000 naik Rp10.000 dari harga sebelumnya. Sementara itu, emas UBS ukuran 1 gram menjadi Rp1.947.000 atau turun Rp5.000 dari harga sebelumnya.

Baca Juga : Harga Emas Lanjut Reli, Investor Tunggu Keputusan Trump soal The Fed

Selanjutnya, emas Galeri24 ukuran 2 gram dilego seharga Rp3.821.000, emas UBS ukuran yang sama dilego seharga Rp3.863.000, dan emas Antam ukuran 2 gram dibanderol Rp3.994.000.

Untuk ukuran 5 gram, Pegadaian menjual emas Galeri24 seharga Rp9.480.000, emas Antam Rp9.905.000, dan emas UBS Rp9.544.000.

Sementara itu, ukuran 10 gram di Pegadaian dijual seharga Rp18.909.000 untuk emas Galeri24, Rp19.753.000 untuk emas Antam, dan Rp18.988.000 untuk emas UBS.

Untuk emas cetakan Galeri24 dan UBS ukuran 50 gram masing-masing dijual Rp94.231.000 dan Rp98.424.000, sedangkan emas UBS seharga Rp94.556.000. Untuk ukuran 100 gram, emas Galeri24 di level Rp188.369.000, sedangkan emas UBS senilai Rp189.035.000.

Logam mulia ukuran terbesar 1.000 gram dijual Pegadaian seharga Rp1.881.822.000 untuk emas Galeri24 dan Rp1.966.086.000 untuk emas Antam.

Untuk diketahui, pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore.

Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, Galeri 24, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Berikut daftar harga emas Pegadaian hari ini, Rabu (6/8/2025):