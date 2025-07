Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 28 Juli 2025

Nilai tukar rupiah diproyeksi bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah di kisaran Rp16.310–Rp16.360 per dolar AS pada perdagangan Senin (28/7/2025).

Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah di rentang Rp16.310–Rp16.360 pada perdagangan hari ini, Senin (28/7/2025).

Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 0,15% ke Rp16.320 per dolar AS pada perdagangan Jumat (25/7/2025). Pada saat yang sama, indeks dolar AS justru menguat 0,18% ke posisi 97,55.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi menerangkan, sejumlah sentimen di dalam maupun luar negeri mempengaruhi kinerja rupiah dan penguatan dolar AS. Di luar negeri, AS sepakat memangkas tarif impor barang dari Jepang menjadi 15% dari semula 25%.

“Hal ini memperkuat sentimen bahwa negara-negara lain juga dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan sebelum batas waktu,” kata Ibrahim dalam keterangan resminya, Jumat (25/7/2025).

Selain itu, tensi The Fed dengan Donald Trump disebut memanas setelah Trump mengkritik renovasi kantor pusat The Fed yang telah lama direncanakan. Ancaman terhadap independensi The Fed bersamaan dengan ketidakstabilan geopolitik, membuat indeks dolar AS kembali menguat.

Dari dalam negeri, pemerintah optimistis akan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menembus target 5,2% seiring kondisi pasar yang lebih kondusif di paruh kedua 2025.

Selain itu, sentimen positif atas sebagian komponen PDB membuat tren anjloknya pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal belakangan masih bisa diimbangi dengan sisa tahun 2025.

“Misalnya dengan realisasi beberapa kesepakatan dagang dan sinyal positif lain, dan berharap 2025 masih mampu menjangkau 5,2%,” katanya.

Tidak hanya itu, Ibrahim menilai, indeks keyakinan konsumen per Juni 2025 naik tipis ke level 117,8 basis poin dari sebelumnya 117,5 bps. Begitu juga dengan indeks penjualan riil ke 233,7 bps dari sebelumnya 232,4 bps.

Seiring dengan sentimen-sentimen tersebut, Ibrahim memprediksi, pada perdagangan hari ini, Senin (28/7/2025), rupiah akan bergerak fluktuatif, tetapi ditutup melemah di rentang Rp16.310–Rp16.360.