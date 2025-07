Ini Daftar Saham Mercy Harga Bajaj Milik Konglomerat, Ada Apa Saja?

Sejumlah saham di grup konglomerasi masih memiliki valuasi harga yang murah berdasarkan PER dan PBV.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten konglomerasimasih menjadi penggerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga saat ini. Dari tumpukan saham-saham konglomerat tersebut, beberapa di antaranya telah memiliki harga yang terlampau mahal.

Lalu, masih adakah saham-saham konglomerasi dengan valuasi harga yang murah?

Sebagaimana diketahui, nilai price earning ration (PER) di bawah 10 kali biasa dijadikan acuan untuk menilai sebuah saham memiliki valuasi yang murah atau terdiskon. Sementara itu, nilai price to book value (PBV) di bawah satu kali bisa dijadikan acuan suatu saham tengah mengalami undervalue.

Berdasarkan metode tersebut, terdapat sejumlah saham dari grup konglomerat maupun konglomerasi yang mengalami undervalue. Dari Grup Astra misalnya, empat dari enam saham Grup Astra tercatat memiliki PER di bawah 10 kali, dengan PBV di bawal 1 kali.

Berdasarkan data RTI Infokom di akhir sesi I pada Kamis (17/7/2025), saham PT Astra International Tbk. (ASII) saat ini memiliki PER sebesar 6,94 kali, dengan PBV sebesar 0,87 kali.

Emiten tambang Grup Astra, PT United Tractors Tbk. (UNTR) juga mencatatkan PER dan PBV yang rendah. PER UNTR adalah sebesar 6,58 kali, dengan PBV 0,86 kali.

Kemudian PT Astra Graphia Tbk. (ASGR) mencatatkan PER 6,4 kali, dengan PBV 0,61 kali. Lalu PT Astra Otoparts Tbk. (AUTO) dengan PER 5,03 kali dan PBV sebesar 0,68 kali.

Grup konglomerasi yang juga memiliki saham-saham terdiskon adalah Grup Sinarmas. Saham PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. (TKIM) misalnya, saat ini memiliki PER sebesar 2,64 kali, dengan PBV 0,37 kali.

Demikian juga dengan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) yang memiliki PER 3,37 kali, dengan PBV 0,29 kali.

Saham pengembang kawasan industri Grup Sinarmas PT Puradelta Lestari Tbk. (DMAS) juga memiliki PER dan PBV yang rendah. PER DMAS adalah sebesar 4,88 kali, dengan PBV sebesar 0,92 kali.

Grup Selanjutnya yaitu Grup Salim yang tercatat memiliki dua saham dengan valuasi murah. Kedua saham tersebut adalah PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP) dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP).

Kedua perusahaan sawit dan pengolahan sawit tersebut memiliki PER sebesar 5,85 kali dan PBV 0,71 kali untuk LSIP, sementara SIMP memiliki PER 4,68 kali dan PBV 0,44 kali.

Saham-saham grup konglomerasi lain yang juga masih undervalue saat ini adalah PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) dengan PER Rp2,26 kali dan PBV 0,83 kali. Selain itu, saham PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (MPMX) milik Grup Saratoga juga tercatat memiliki PER 7,09 kali dengan PBV 0,68 kali saat ini.

Di sisi lain, saham dengan PER tertinggi saat ini adalah saham milik Prajogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN). Saham emiten tambang ini merupakan saham dengan PER tertinggi. Saham CUAN memiliki PER 1.645 kali, dengan PBV 36,92 kali.

Adapun saham dengan PBV tertinggi saat ini dimiliki oleh saham termahal di Bursa, PT DCI Indonesia Tbk. (DCII). Saham protofolio Anthoni Salim ini memiliki PER 317,64 kali, dengan PBV 160,54 kali.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.