Dorong Efisiensi, Chandra Asri (TPIA) Kembangkan Layanan Shared Service Center

Bisnis.com, JAKARTA — PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) melalui anak usahanya, PT Chandra Asri Konsultasi (CAK), memperluas layanan Shared Service Center (SSC) untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Sebagai bagian dari ekspansi tersebut, CAK berencana merekrut lebih dari 200 tenaga kerja baru guna mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan perusahaan. Langkah ini disebut tak hanya memperkuat pengelolaan operasional anak usaha, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam peningkatan kapasitas talenta nasional.

“Pengembangan sumber daya manusia merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan jangka panjang. Kehadiran CAK mencerminkan komitmen kami dalam menciptakan layanan bisnis yang efisien sekaligus membuka peluang kerja bagi talenta lokal,” ujar Andre Khor, Chief Financial Officer Chandra Asri Group, dalam keterangan resmi, Selasa (15/7/2025).

CAK telah beroperasi sejak 2024 dan saat ini menyediakan layanan pengelolaan back-office yang mencakup fungsi keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, layanan pelanggan, hingga teknologi informasi (TI). Perusahaan ini juga telah mengelola administrasi operasional Aster Chemical & Energy Pte. Ltd. (Aster), anak usaha dari CAPGC Pte. Ltd. perusahaan patungan antara Chandra Asri Capital Pte. Ltd. dan Glencore Asian Holdings Pte. Ltd. yang berbasis di Singapura.

Model SSC yang dikembangkan CAK memungkinkan pengelolaan operasional lintas negara dilakukan secara efisien dari Indonesia. Dengan pendekatan ini, Chandra Asri memperluas peran talenta lokal dalam mendukung kinerja regional sekaligus memperkuat kontribusi terhadap ekonomi nasional.

Ke depan, CAK menargetkan perluasan layanan back-office tidak hanya untuk entitas dalam grup, tetapi juga bagi mitra eksternal. Untuk menjamin kesiapan SDM, CAK akan menyelenggarakan pelatihan dan peninjauan kompetensi secara berkala sesuai dinamika kebutuhan industri.

Chandra Asri Group sendiri dikenal sebagai penyedia solusi energi, kimia, dan infrastruktur terkemuka di Asia Tenggara, dengan operasi strategis di Indonesia dan Singapura. Portofolio bisnisnya mencakup fasilitas kilang, ethylene cracker, hingga infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan logistik.

Di lantai Bursa, saham TPIA terpantau turun 2,24% tau 225 poin ke level Rp9.800 per saham pada perdagangan hari ini, Selasa (15/7/2025) hingga pukul 14.31 WIB. Sepanjang tahun berjalan 2025, saham TPIA terpantau menguat 30,67%.