Danantara Bakal Kucurkan Investasi Rp1,9 Triliun ke Proyek Pertamina NRE

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia berancang-ancang menanamkan investasi sekitar US$120 juta atau Rp1,9 triliun (asumsi kurs Rp16.230,21 per dolar AS) ke dalam PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE).

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan bahwa nilai investasi untuk anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut telah disepakati beberapa waktu lalu.

“Kalau saya tidak salah, nilainya mendekati US$120 juta,” katanya kepada wartawan di Jakarta International Convention Center, Kamis (26/6/2025).

Lebih lanjut, untuk dana tersebut akan digunakan untuk perluasan portofolio energi hijau sekaligus pertukaran pengetahuan serta teknologi untuk meningkatkan kapabilitas dalam pengembangan energi hijau.

Danantara sebelumnya juga telah mengucurkan investasi ke anak usaha Pertamina lainnya. Danantara telah bertemu dengan jajaran direksi PGEO untuk membahas pengembangan energi panas bumi hingga 3 GW.

CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyatakan bahwa pihaknya bakal meneken Head of Agreement (HoA) dan Memorandum of Understanding (MoU) untuk proyek-proyek prioritas PGEO agar dapat segera masuk pipeline eksekusi investasi.

“Ini merupakan langkah penting dalam mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan,” tulisnya dalam unggahan Instagram @rosanroeslani.

Berdasarkan catatan Bisnis, Direktur Utama PGEO Julfi Hadi berharap BPI Danantara bakal melirik sejumlah proyek pengembangan perseroan sebagai target investasi mendatang.

Julfi mengatakan perseroannya memiliki sejumlah aset operasi dan pengembangan yang menarik saat ini. Di sisi lain, kondisi bisnis pengembangan pembangkit panas bumi belakangan telah membaik.

“PGEO mengharapkan proyek ini akan dilirik oleh bapak-bapak yang ada di Danantara,” kata Julfi saat temu media full year result 2024 di Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Lebih lagi, Julfi menambahkan, perekonomian sejumlah proyek panas bumi saat ini dinilai makin menguntungkan untuk perseroan.

“Dengan insentif yang sudah dikerjakan pemerintah, mulai dari risikonya, percepatan dan capex-nya ini menjadi sangat strategis lah apalagi baseload,” katanya.