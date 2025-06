RUPST Indofood (INDF) Angkat Notariza Taher Jadi Komisaris Independen

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) telah menyetujui pengangkatan Notariza Taher sebagai Komisaris Independen baru, posisi yang sempat kosong sejak ditinggalkan Bambang Brodjonegoro.

Pengunduran diri mantan Menteri Riset dan Teknologi Kabinet Indonesia Maju Bambang Brodjonegoro dari kursi Komisaris Independen, efektif berlaku sejak 13 April 2025. Sebelumnya, Bambang mengajukan pengunduran dirinya dari jabatan tersebut pada Maret 2025 lalu.

”Mengangkat Bapak Notariza Taher sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS hari ini sampai dengan penutupan RUPS pada tahun 2027,” kata manajemen dalam keterbukaan informasi.

Dengan begitu, INDF, emiten Grup Salim dan induk usaha PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) tersebut, telah kembali memiliki tiga orang Komisaris Independen.

Berikut daftar Dewan Komisaris INDF selepas RUPST hari ini:

Komisaris Utama : Manuel V. Pangilinan

Komisaris : Benny S. Santoso

Komisaris : Christopher H. Young

Komisaris : Joseph Hon Pong Ng

Komisaris : John William Ryan

Komisaris Independen : Hans Kartikahadi

Komisaris Independen : Sulaiman Arif Arianto

Komisaris Independen : Notariza Taher

Profil Notariza Taher

Melansir laman resmi Indofood, Notariza Taher sebelumnya menjabat sebagai anggota Komite Audit berdasarkan keputusan Dewan Komisaris tanggal 16 Desember 2024. Pria dengan gelar Sarjana Manajemen Keuangan Universitas Indonesia ini memulai karirnya pada 1993 sebagai Advisor to The Board of Director PT Gobel International Corpora.

Selain itu, pria berkewarganegaraan Indonesia ini pernah menjabat sejumlah posisi di PT Trimegah Sekuritas Tbk. sejak tahun 1994. Jabatan yang pernah dia emban antara lain Manajer Underwriting Department pada 1994–1995, Head of Strategic Advisory Department pada tahun 1995–1998, hingga Direktur Investment Banking pada 1999–2005.

Notariza juga tercatat memegang sejumlah jabatan, seperti sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 2019 hingga saat ini, menjabat sebagai anggota Komisaris Independen dan Komite Audit di PT Salim Ivomas Pratama Tbk., dan Senior Advisor di Probus Advisory Pte., Ltd. sejak 2005.

Berdasarkan laman resmi Salim Ivomas, Notariza tercatat sebanyak dua kali menjabat sebagai Komisaris Independen. Pria itu pertama kali diangkat dalam jabatan tersebut pada RUPST Salim Ivomas pada 2013 dan kembali diangkat berdasarkan keputusan RUPST tahun 2022.