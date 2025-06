Jejak Aliran Dividen Indofood INDF dan ICBP yang Gelar RUPS Hari Ini

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Dua emiten milik konglomerat Anthoni Salim PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) bakal menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hari ini, Jumat (20/6/2025).

Salah satu agenda dalam RUPST tersebut adalah penggunaan laba bersih tahun buku 2024. Secara historis, kedua emiten Anthoni Salim rutin membagikan dividen setidaknya sejak 5 tahun belakangan.

Berdasarkan catatan Bisnis, dividen yang dibagikan oleh ICBP pada tahun buku 2023 sebesar Rp200 per lembar saham, dengan total mencapai Rp2,33 triliun. Akan tetapi, jumlah tersebut menurun dibandingkan pembagian dividen perseroan pada tahun buku 2019—2021, sebesar Rp215 per lembar saham dengan total per tahun mencapai Rp2,50 triliun.

Jumlah dividen terendah sejak 2019 sempat dibagikan perseroan pada tahun buku 2022, dengan besaran Rp188 per lembar saham atau total mencapai Rp2,19 triliun. Total dividen yang dibagikan ICBP untuk tahun buku 2022 mencerminkan rasio pembayaran sebesar 47,83%.

Sementara itu, dividen jumbo per lembar saham berpotensi dibagikan oleh INDF. Secara historis, INDF rutin membagikan dividen di atas Rp250 per saham. Berdasarkan laman resmi perseroan, sejak tahun buku 2019—2021, perseroan konsisten membagikan dividen senilai Rp278 per saham atau total Rp2,44 triliun.

Baca Juga : Emiten Sawit Grup Salim SIMP & LSIP Kompak Tebar Dividen Tunai

Teranyar, INDF membagikan dividen senilai Rp267 dengan total Rp2,34 triliun pada tahun buku 2023. Sementara itu, dividen termungil dibagikan perseroan pada tahun buku 2022 dengan besaran Rp257 per lembar saham atau Rp2,26 triliun.

Adapun, Indofood Sukses Makmur mencatat laba bersih sebesar Rp8,64 triliun pada 2024. Jumlah ini meningkat 6,07% dibandingkan tahun sebelumnya yang meraih Rp8,14 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian, kenaikan itu didorong oleh penjualan bersih Indofood yang meningkat 3,66% secara tahunan menjadi Rp115,78 triliun.

Sementara itu, ICBP membukukan pertumbuhan baik dari sisi top line maupun bottom line pada 2024. Indofood CBP Sukses Makmur membukukan pendapatan Rp72,60 triliun untuk periode 2024. Realisasi itu mencerminkan pertumbuhan 7% dari Rp67,91 triliun periode 2023.

Dari situ, ICBP membukukan laba bersih Rp7,07 triliun per akhir Desember 2024. Pencapaian tersebut naik dari Rp6,99 triliun pada 2023.

Direktur Utama dan CEO Indofood CBP Sukses Makmur Anthoni Salim mengeklaim ICBP mampu menutup periode 2024 dengan baik di tengah situasi yang penuh tantangan tahun lalu. Daya beli masyarakat menurutnya masih terdampak oleh kenaikan berbagai bahan pokok.

“Penjualan dan EBIT tumbuh terutama didorong oleh kenaikan volume dan perbaikan produktivitas dan efisiensi,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (25/3/2025).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.