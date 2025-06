Menanti Geliat Saham Perbankan Usai Libur Panjang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan saham sektor perbankan menunjukkan kinerja yang beragam menjelang libur panjang Iduladha. Adapun, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) libur sejak Jumat (6/6/2025) dan akan kembali dibuka pada Selasa (10/6/2025).

Berdasarkan data dari BEI, indeks saham sektor keuangan mencatatkan penguatan tipis sebesar 0,07 persen. Kinerja ini didorong oleh kenaikan sejumlah saham bank pelat merah.

Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) tercatat naik 1% atau 50 poin ke level Rp5.075 per saham. Kenaikan lebih tinggi dibukukan oleh saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yang menguat 2,79% atau 120 poin menjadi Rp4.420 per saham. Sementara itu, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) ikut menguat sebesar 0,49% atau 20 poin ke posisi Rp4.100 per saham.

Di sisi lain, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) justru mengalami pelemahan paling dalam dengan penurunan sebesar 3,78% atau 45 poin ke level Rp1.145 per saham. Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) masih mencatatkan kenaikan sebesar 0,78% atau 20 poin ke posisi Rp2.570 per saham.

Dari kelompok bank swasta, saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) terkoreksi 0,56% atau turun 50 poin ke Rp8.925 per saham. Saham PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) juga melemah 0,87% atau 15 poin menjadi Rp1.715 per saham.

Sementara itu, beberapa saham bank lainnya justru menguat. Saham PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) naik sebesar 0,74% atau 10 poin ke posisi Rp1.360 per saham. PT Bank Permata Tbk. (BNLI) mencatatkan penguatan 1,26% atau 30 poin ke Rp2.410 per saham. Sedangkan saham PT Bank Jago Tbk. (ARTO) turut menguat sebesar 0,6% atau 10 poin ke Rp1.665 per saham.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, saham sektor perbankan rontok pada perdagangan Senin (2/6/2025). Bahkan saham bank berkapitalisasi jumbo kompak lesu saat itu. Berdasarkan data perdagangan Senin (2/6/2025), saham bank pelat merah sepert BBRI turun 4,49% atau 200 poin pada 14.30 WIB ke level Rp4.250 per saham.

Saham BBTN anjlok 3,98% atau 50 poin ke Rp1.205 per saham. Saham anak usaha Bank Mandiri yakni BRIS jatuh sangat dalam, menyentuh 7% atau 210 poin ke Rp2.790 per saham.

Tidah hanya bank pelat merah, saham swasta lain juga terkontraksi. Saham BCA (BBCA) tergelincir 2,93% atau 275 poin ke level Rp9.125 per saham. Saham CIMB Niaga lesu 1,97% atau 35 poin ke Rp1.745 per saham hari ini. Selain itu, sejumlah saham-saham bank digital ikut terguncang. Data perdagangan menunjukkan BBHI melemah 1,35% atau 10 poin ke Rp730 per saham.

