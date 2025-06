Stok AS Menumpuk, Harga Minyak Dunia Mendingin

Data Badan Informasi Energi (EIA) menunjukkan stok minyak AS naik 5,2 juta barrel, di atas ekspektasi sejumlah pihak, membuat harga minyak dunia turun.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak dunia turun lebih dari 1% setelah terbitnya data peningkatan persediaan minyak Amerika Serikat, yakni bensin dan solar yang sangat besar, sehingga meningkatkan stok bahan bakar di tengah rencana OPEC+ untuk menambah produksi.

Melansir Reuters pada Kamis (5/6/2025), harga minyak mentah jenis Brent terpantau turun 77 sen atau 1,2%, pada US$64,86 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate AS melemah turun 56 sen atau 0,9% pada US$62,85 per barel.

Pelemahan harga salah satunya dipicu oleh rilis data Badan Informasi Energi (EIA) yang menunjukkan persediaan bensin AS meningkat sebesar 5,2 juta barel. Analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan kenaikan sebesar 600.000 barel.

Stok sulingan naik 4,2 juta barel dibandingkan dengan ekspektasi kenaikan 1 juta barel. Sementara itu, persediaan minyak mentah turun 4,3 juta barel. Analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan penurunan 1 juta barel.

Analis UBS, Giovanni Staunovo menilai rilis laporan tersebut cenderung bearish, karena penumpukan besar dalam produk olahan.

"Ada peningkatan kuat dalam permintaan kilang untuk minyak mentah, yang mengakibatkan penarikan minyak mentah dalam jumlah besar. Namun pasca-Memorial Day, peningkatan pasokan yang kuat dengan permintaan tersirat yang lebih lemah mengakibatkan peningkatan inventaris produk olahan yang besar," tambahnya.

Rencana produsen OPEC+ untuk meningkatkan produksi sebesar 411.000 barel per hari (bph) pada bulan Juli juga membebani investor.

Pada Selasa, kedua harga minyak tersebut naik sekitar 2% ke level tertinggi dalam dua minggu, didorong oleh kekhawatiran tentang gangguan pasokan dan ekspektasi bahwa anggota OPEC Iran akan menolak proposal kesepakatan nuklir AS yang menjadi kunci untuk mengurangi sanksi.

Rusia membukukan penurunan 35% dalam pendapatan minyak dan gas bulan Mei, yang dapat membuat Moskow lebih tahan terhadap kenaikan produksi OPEC+ lebih lanjut, karena langkah-langkah tersebut membebani harga minyak mentah.

Sementara itu, Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memangkas perkiraan pertumbuhan globalnya karena dampak dari kebijakan perdagangan Trump berdampak lebih besar pada ekonomi AS, yang pada gilirannya akan berdampak pada permintaan minyak.

Presiden AS Donald Trump dan pemimpin China Xi Jinping kemungkinan akan berbicara minggu ini, beberapa hari setelah Trump menuduh China melanggar kesepakatan untuk mencabut tarif dan pembatasan perdagangan.

Aktivitas ekonomi AS telah menurun dan tingkat tarif yang lebih tinggi telah memberikan tekanan ke atas pada biaya dan harga dalam beberapa minggu sejak pembuat kebijakan Federal Reserve terakhir kali bertemu untuk menetapkan suku bunga, kata bank sentral dalam gambaran ekonomi terbarunya.

Adapun, ketegangan geopolitik terpantau terus meningkat. Presiden Rusia Vladimir Putin memberi tahu Trump bahwa dia harus menanggapi serangan pesawat nirawak Ukraina yang terkenal terhadap armada pembom berkemampuan nuklir Rusia dan pengeboman jembatan yang mematikan yang menurut Moskow dilakukan oleh Kyiv.

"Secara keseluruhan, kami melihat potensi kenaikan yang terbatas di tengah kekhawatiran yang sedang berlangsung tentang kelebihan pasokan dan melemahnya pertumbuhan permintaan," kata analis Ole Hansen di Saxo Bank dalam sebuah catatan.

Sementara itu, operasi produksi di Kanada, yang sebagian ditutup karena kebakaran hutan, telah dimulai kembali pada Rabu waktu setempat.

Canadian Natural Resources mengatakan telah memulai kembali lokasi pasir minyak Jackfish 1 di Alberta utara setelah memastikan kebakaran hutan di wilayah tersebut berada pada jarak yang aman.

Kebakaran hutan di Kanada telah mengurangi produksi negara tersebut sekitar 344.000 barel per hari, menurut perhitungan Reuters pada Selasa (3/6/2025).