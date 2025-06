Alamtri Resources (ADRO) Tebar Dividen Rp158 per Saham

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) menetapkan pembagian dividen final sebesar US$0,00975 per saham, atau setara dengan Rp158,9 per saham pada RUPST Senin (2/6/2025).

Melansir IndoPremier Wealth Management, ADRO membagikan dividen final sebesar US$0,00975 per saham, atau sebesar Rp158,9 per saham, dengan asumsi kurs sebesar Rp16.300 per dolar AS.

Apabila menghitung jumlah saham beredar ADRO sebanyak 30,75 miliar saham, maka total dari dividen final yang dibagikan ADRO ini adalah sebanyak US$300 juta atau setara Rp4,89 triliun.

Sebelumnya, ADRO juga telah membagikan dividen sebesar US$200 juta ke pemegang sahamnya pada 15 Januari 2025 lalu.

Sebagai informasi, ADRO melaporkan penurunan pendapatan sebesar 2,66% secara tahunan pada 2024. Pendapatan ADRO berkurang dari US$2,13 miliar pada 2023 menjadi US$2,07 miliar pada 2024, atau setara dengan Rp33,58 triliun.

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk ADRO turun 15,93% menjadi US$1,38 miliar atau setara Rp22,2 triliun. Laba bersih ini turun dari torehan 2023 sebesar US$1,64 miliar.

Sebelumnya, ADRO menjelaskan meskipun belum menetapkan kebijakan dividen, perseroan berkomitmen untuk membayar dividen tunai setiap tahun berdasarkan analisa yang cermat terhadap kebutuhan dan target perusahaan setiap tahunnya.

“Manajemen akan mengkaji kemampuan perusahaan untuk membayar dividen pada setiap periode pelaporan dan RUPST akan memutuskan nilai dividen final,” tulis manajemen ADRO.

ADRO akan menentukan pembayaran dividen dalam dolar AS, yang merupakan mata uang fungsional perusahaan, dan membayarkannya dalam rupiah.

Sebagai informasi, dividen dengan nilai terbesar dibayarkan ADRO pada tahun buku 2022, yaitu sebesar US$1 miliar, atau setara dengan US$0,032 per saham.

Dividen tersebut setara dengan 40% dari laba bersih perseroan tahun buku 2022.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.