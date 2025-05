Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 27 Mei 2025

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada hari ini, Selasa (27/5/2025) diprediksi fluktuatif namun akan ditutup melemah pada rentang Rp16.240-Rp16.300.

Smallest Font Largest Font

Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi fluktuatif namun akan ditutup melemah pada rentang Rp16.240-Rp16.300 pada perdagangan hari ini, Selasa (27/5/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah mengakhiri perdagangan awal pekan, Senin (26/5/2025) dengan melemah 0,19% atau 31,5 poin ke level Rp16.249 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS terpantau melemah 0,18% ke posisi 98,93.

Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menjelaskan sentimen yang mempengaruhi gerak rupiah pada awal perdagangan pekan ini, datang dari penjualan obligasi pemerintah AS yang terus-menerus karena pasar tetap waspada terhadap kesehatan fiskal AS yang memburuk dan meningkatnya tingkat utang.

"Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Minggu malam bahwa dia telah setuju untuk menunda tarif 50% yang baru-baru ini diusulkannya pada Uni Eropa hingga awal Juli, dengan mengutip dialog positif dengan kepala Uni Eropa Ursula Von Der Leyen," kata Ibraham dalam riset, Senin (26/5/2025).

Langkah tersebut dilakukan setelah Trump pada hari Jumat mengancam akan mengenakan tarif 50% pada UE mulai awal Juni, dengan alasan kurangnya kemajuan dalam negosiasi perdagangan.

Dari dalam negeri, lanjut Ibrahim, pergerakan rupiah dipengaruhi oleh kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mencatatkan hasil positif pada akhir April 2025.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, APBN mencatat surplus sebesar Rp4,3 triliun, atau setara 0,02% dari produk domestik bruto (PDB). Surplus ini menjadi titik balik setelah tiga bulan pertama tahun 2025 mengalami defisit anggaran secara berturut-turut.

"APBN surplus tersebut utamanya disebabkan oleh akselerasi pendapatan negara yang lebih cepat dibanding realisasi belanja. Hingga 30 April 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp810,5 triliun atau 27% dari target tahun ini. Sementara itu, belanja negara terealisasi Rp806,2 triliun atau sekitar 22,3% dari pagu APBN 2025," tambahnya.

Seiring dengan senitemen-sentimen tersebut, Ibrahim memproyeksikan untuk perdagangan hari ini, Selasa (27/5/2025) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berfluktuatid namun ditutup melemah pada rentang Rp16.240-Rp16.300.