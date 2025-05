Saham-Saham Boy Thohir ADRO, ADMR, hingga AADI Naik Tinggi, Ada Apa?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Saham-saham milik konglomerat Garibaldi 'Boy' Thohir tercatat melesat tinggi saat penutupan perdagangan sesi I hari ini, Senin (19/5/2025). Saham ADRO melesat tinggi pada hari ini dengan kenaikan 10,23%.

Melansir RTI Infokom, saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) tercatat naik tinggi 10,23% ke level Rp2.370 per saham. Sebanyak 270 juta saham ADRO diperdagangkan, dengan nilai Rp626 miliar.

Selain ADRO, saham PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) juga tercatat menguat, dengan naik 6,32% pada hari ini. Saham ADMR naik ke level Rp1.010 sampai akhir sesi I hari ini.

Saham emiten lainnya yang dimiliki Boy Thohir, PT Merdeka Copper & Gold Tbk. (MDKA) juga menguat 5,94% ke level Rp2.050 siang ini. Boy Thohir tercatat memiliki sebanyak 1,82 miliar saham MDKA, atau setara dengan 7,46% kepemilikan.

Demikian pula saham batu bara Boy Thohir, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) yang juga menguat siang ini. Saham AADI naik 5,82% ke level Rp7.725 per saham siang ini.

Saham-saham lain milik Boy Thohir yang juga menguat siang ini adalah saham ESSA yang naik 5,22% ke level Rp605 per saham, saham MBMA naik 1,68% ke level Rp364 per saham, saham BFIN menguat 1,66% ke level Rp920 per saham, dan saham TRIM yang naik 0,54% ke level Rp370 per saham.

Sementara itu, indeks harga saham gabungan (IHSG) tercatat ditutup menguat 0,22% pada perdagangan sesi I hari ini, dengan naik ke level 7.122,14. Sebanyak 375 saham menguat, 230 saham melemah, dan 199 saham stagnan.

Sebelumnya, salah satu emiten Boy Thohir, ADRO menyampaikan akan menggelar buyback dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp4 triliun. Aksi korporasi itu dilaksanakan berdasarkan POJK 13.

“Pembelian Kembali Saham Berdasarkan POJK 13 akan dilakukan melalui BEI dan secara bertahap terhitung sejak 16 Mei 2025 sampai dengan selambatnya tanggal 2 Juni 2025,” tulis Manajemen Alamtri Resources.

Dalam keterbukaan informasinya, Manajemen Alamtri menjelaskan bahwa pembelian Kembali saham berdasarkan POJK 13 akan dilakukan melalui BEI.