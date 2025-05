PREMIUM NOTES: PGAS Lo Kheng Hong, Ramalan INTP-SMGR, hingga Dividen BSI (BRIS) 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Manuver Lo Kheng Hong belanja saham PGN (PGAS), prospek emiten semen INTP-SMGR, hingga hilal dividen BSI (BRIS) 2025.

1. Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham PGN (PGAS) Jelang Dividen 2025

Lo Kheng Hong terpantau kembali memperbesar kepemilikan saham PGN (PGAS) menjelang hilal keputusan dividen 2025.

PGN (PGAS

2. Prospek INTP-SMGR saat Industri Semen Dibayangi Oversupply & Lesunya Permintaan

Kinerja dua produsen semen terbesar, yakni Semen Indonesia (SMGR) dan Indocement (INTP) mencatat hasil negatif pada awal tahun ini. Bagaimana prospek ke depan?

Semen Indonesia (SMGR)

3. Lampaui Porsi Saham JP Morgan, Investor Individu Ini Antre Menadah Berkah Dividen BSI (BRIS)

Satu-satunya investor individu dalam daftar pemilik saham terbanyak antre dividen BSI.

BSI BRIS

4. Having Recorded a 12% Coupon, Calculating Annual Returns on SBN Retail SR022

The upcoming issuance of retail Government Securities in the form of Sukuk Ritel series SR022 is anticipated to generate substantial annual profits.

SBN Ritel

5. Antam ANTM Share Activity Heats Up Ahead of 2025 Dividend Payout

Speculation and strategic moves are surfacing around ANTM shares ahead of the 2025 dividend distribution decision.

Antam

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.