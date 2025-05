Profil Chris McCleave Anggota Komisaris Baru Vale Indonesia (INCO)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) mengangkat Chris McCleave sebagai anggota komisaris baru ke dalam struktur organisasi perseroan.

Berdasarkan dokumen yang dirilis seiring dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hari ini, Jumat (16/5/2025), McCleave merupakan seorang warga negara Australia yang berdomisili di Toronto, Kanada.

McCleave merupakan senior di industri pertambangan dengan pengalaman kerja lebih dari 20 tahun. Saat ini, dia menjabat sebagai Chief Technical Officer di Vale Base Metal sejak 2024.

Sebelumnya, pria lulusan Magister Internasional untuk Praktisi Manajemen dari McGill University, Montreal, Lancaster University, Inggris ini juga sempat menduduki jabatan manajerial di Anglo American dengan jabatan terakhir sebagai Executive Head Mining & Technical at Anglo American Platinum.

Dilihat dari riwayat karirnya, dia lama mengabdi di Glencore International AG sejak 2008 hingga 2020 dengan jabatan terakhir sebagai Chief Operating Officer South America Zinc pada 2020.

McCleave juga memegang gelar Master of Business Administration (MBA) dari Deakin Univeristy di Melbourne dan Bachelor of Engineering (Mining) dari University of South Australia di Adelaide.

Sementara INCO mengangkat anggota komisaris baru, saat ini posisi Presiden Direktur INCO masih kosong dan masih diisi oleh Bernardus Irmanto sebagai Plt Presiden Direktur INCO. Adapun, Presdir dan CEO INCO sebelumnya Febriany Eddy mengundurkan diri karena bergabung ke Danantara.

