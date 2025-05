Investor Kipas-Kipas, BTPS, ESSA hingga BJBR Bayar Dividen Hari Ini (16/5)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Tercatat 5 emiten dijadwalkan akan membayarkan dividen tunai tahun buku 2024 kepada para investor pada hari ini, Jumat (16/5/2025). Emiten-emiten tersebut antara lain BPTS, ESSA hingga BJBR.

Melansir data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), lima emiten yang akan membayar dividen pada hari ini adalah, PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS), PT ESSA Industries Indonesia Tbk. (ESSA) PT PT Indomobil Multi Jasa Tbk. (IMJS), PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk. (NAIK) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR).

Sebagai infromasi, Bank BTPN Syariah membagikan dividen tunai sebesar Rp34,5 per saham atau setara Rp265,78 miliar, atau 25% dari laba bersih kinerja 2024. Pembagian dividen sudah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan alias RUPST.

Menurut catatan kinerja perusahaan, BTPN Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp1,06 triliun dan menyalurkan pembiayaan untuk masyarakat inklusi sebesar Rp10,2 triliun sepanjang 2024.

BTPN juga mencatatkan rasio keuangan Bank juga seperti Return on Asset (RoA) 6,3% dan rasio kecukupan modal (CAR) 53,2%. RUPST juga menyetujui laba ditahan sebesar Rp775,49 miliar untuk menunjang bisnis bank ke depan.

"Sebagai wujud komitmen Bank, BTPN Syariah membagikan dividen sebesar Rp34,5 per saham. Kami ingin memberi apresiasi kepercayaan semua pihak yang telah mendukung fokus Bank dalam melayani masyarakat inklusi," kata Direktur Kepatuhan merangkap Corporate Secretary BTPN Syariah Arief Ismail dalam keterangan resminya, Kamis (17/4/2025).

Sementara itu, RUPST Essa Industries Indonesia menyepakati adanya pembagian dividen tunai sebesar Rp172,26 miliar, atau senilai Rp10 per saham.

Manajemen ESSA menyebut, keputusan pembagian dividen tahun buku 2024 senilai Rp10 per saham ditopang oleh upaya deleveraging yang signifikan dan posisi kas sebesar US$63 juta, setelah seluruh kewajiban keuangan terselesaikan. Nilai dividen per saham ESSA itu naik dua kali lipat dibandingkan tebaran dividen untuk tahun buku 2023 sebesar Rp5 per lembar.

"Pembagian dividen ini menegaskan kembali komitmen kami untuk terus memberikan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham," kata Presiden Direktur & CEO ESSA Kanishk Laroya dalam keterangan tertulis pada Kamis (17/4/2025).

Adapun, Bank BJB (BJBR) memutuskan untuk membagi dividen tahun buku 2024 senilai Rp896,95 miliar atau Rp85,25 per lembar saham.

Angka tersebut setara dengan 65,50% dari laba bersih yang dibukukan oleh Bank BJB Tahun Buku 2024 sebesar Rp1,37 triliun.

"Kebijakan dividen tersebut menjadi bukti bahwa kinerja keuangan Bank BJB mampu memberikan nilai tambah bagi pemegang saham," kata Corporate Secretary Bank BJB Ayi Subarna, Rabu (16/4/2025).



Berikut Jadwal Pembayaran Dividen Hari Ini, Jumat 16 Mei 2025: