Investor Logam Mulia Simak, Harga Emas Batangan Kembali Menguat di Akhir Pekan

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas global di pasar spot menunjukkan penguatan pada perdagangan akhir pekan di tengah diskusi awal Amerika Serikat (AS) dan China. Investor mulai mengambil posisi dan memfokuskan perhatian pada hasil pembicaraan dua negara ekonomi terbesar dunia itu yang dijadwalkan berlangsung di Jenewa akhir pekan ini.

Dikutip dari Bloomberg, Sabtu (10/5/2025), harga emas batangan mencatatkan kenaikan mingguan sekitar 3%. Penguatan ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif sebesar 80% terhadap produk Tiongkok menjelang perundingan. Langkah tersebut merupakan bagian dari tekanan AS kepada China untuk membuka lebih banyak akses pasar bagi produk-produk AS.

Pembicaraan dagang antara kedua negara akan dipimpin oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng. Sumber yang mengetahui persiapan perundingan menyebutkan bahwa AS menargetkan pengurangan tarif menjadi di bawah 60% sebagai langkah awal. Jika negosiasi berjalan lancar, pemotongan tarif tersebut dapat diberlakukan secepatnya minggu depan.

Sejak awal tahun, ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok telah mendorong kenaikan harga emas sekitar 27%. Harga emas bahkan mencapai rekor tertinggi sebesar USD 3.500 per ons pada bulan lalu.

Pada perdagangan Jumat (9/5/2025), harga emas spot tercatat naik 0,9% menjadi USD 3.336,18 per ons pada pukul 10:56 waktu New York (21.56 WIB). Penguatan harga emas ini juga didukung oleh penurunan Indeks Bloomberg Dollar Spot sebesar 0,3%.

Selain emas, harga logam mulia lainnya seperti perak, platinum, dan paladium juga mencatatkan penguatan di tengah ketidakpastian global.

Sementara itu, siang ini, Sabtu (10/5/2025) pukul 12.00 WIB di pasar spot harga emas menguat 0,58% dibandingkan penutupan menjadi US$3.324 per troy ons alias menguat 19,26 dolar.