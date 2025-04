Rupiah Naik Tipis Siang Ini ke Rp16.835, Cek Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI

Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke Rp16.835 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Kamis (17/4/2025). Berikut kurs rupiah di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka bergerak ke level Rp16.835 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Kamis (17/4/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah bergerak menguat tipis 0,01% atau 2 poin ke level Rp16.835 pada pukul 12.30 WIB. Lalu indeks dolar Amerika Serikat (AS) turut terpantau mengalami penguatan 0,18% ke level 99,55.

Sementara itu, mata uang lain di Asia dibuka bervariasi. Won Korea melemah sebesar 0,42% bersama yen Jepang sebesar 0,55%. Sementara itu, peso Filipina dan rupee India menguat dengan persentase masing-masing 0,22% dan 0,10%.

Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi mengungkapkan bahwa dari sisi global, investor masih kesulitan menemukan katalis positif untuk mendorong pemulihan ekonomi yang lebih solid.

Trump telah menaikkan tarif terhadap barang-barang asal China ke tingkat yang sangat tinggi. Sebagai respons, Beijing mengenakan bea balasan atas impor dari AS.

"Perang dagang yang makin intens antara dua ekonomi terbesar dunia ini dikhawatirkan pasar dapat memicu resesi global," kata Ibrahim, Kamis (17/4/2025).

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 11.23 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.822 dan harga jual sebesar Rp16.842 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.675 dan Rp16.975 per pukul 08.03 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.05 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.675 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.975 per dolar AS.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 12.08 WIB masing-masing sebesar Rp16.823 dan Rp16.849 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.730 dan Rp16.930 sampai dengan waktu yang sama.





Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.01 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.815 dan Rp16.845.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.575 dan harga jual senilai Rp16.925. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 10.01 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 08.59 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.575 dan Rp16.926.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 12.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.826 dan harga jual sebesar Rp16.846 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.675 dan jual sebesar Rp16.975. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 12.35 WIB.