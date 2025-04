PREMIUM NOTES: Lo Kheng Hong Belanja Saham BDMN, Bisikan TLKM, BJBR Mardigu

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Kabar terkini dan ulasan lengkap Lo Kheng Hong belanja saham BDMN, bisikan prospek saham TLKM, hingga BJBR gandeng Bossman Mardigu.

Berikut artikel Bisnis Indonesia Premium yang dapat disimak di link berikut:

1. Lo Kheng Hong Serok Jutaan Lembar Saham Bank Danamon BDMN 2025

Lo Kheng Hong memborong saham Bank Danamon (BDMN) lagi di tengah tren penurunan harga pada periode berjalan 2025.

2. Investor yang Melawan Arus Kenaikan Saham Telkom (TLKM) dan Rekomendasi Terbaru

Meski saham Telkom naik, investor besar justru jual saham. Telkom gencar dorong pendapatan B2B lewat Telkom Solution.

3. Peluang IPO Bank Daerah dan Manuver BJB (BJBR) Gandeng Bossman Mardigu

Bank DKI dan Bank Sumut kembali melihat IPO sebagai peluang pembenahan dan penguatan. Di sisi lain, Bank BJB (BJBR) menunjukan Bossman Mardigu jadi komisaris.

4. IDX to Delist 10 Companies in 2025, Including HITS and MYRX

Ten companies are set to be delisted from IDX in 2025; HITS plans voluntary delisting after a strategic business shift.

5. Fierce Rivalry Between GOTO Shareholders Amid Jumbo Rebound Expectations

GOTO shareholders appear to be taking varied approaches as the stock price is projected to surpass IDR 100.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.