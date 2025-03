Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 20 Maret 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) rebound pada perdagangan kemarin di tengah keputusan Bank Indonesia dan The Fed menahan suku bunga acuan. Ke mana arah IHSG hari ini, Kamis (20/3/2025)?

IHSG ditutup menguat 1,42% atau naik 88,27 poin ke level 6.311,66 pada perdagangan Selasa (19/3/2025). Di level itu, IHSG anjlok 10,85% year-to-date.

Dari global, Federal Reserve atau The Fed mempertahankan suku bunga acuan sebesar 4,25%—4,50% dalam Federal Open Market Committee atau FOMC periode Maret 2025.

Gubernur The Fed Jerome Powell menyampaikan bahwa kebijakan moneter AS memiliki dua tujuan utama, yakni penyerapan tenaga kerja yang maksimal dan harga yang stabil. The Fed juga mendorong agar inflasi AS bisa mencapai target 2%.

Setelah keputusan tersebut, dolar AS terpantau menguat. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap sejumlah mata uang termasuk yen dan euro, naik 0,12% menjadi 103,42.

Sementara itu, Bank Indonesia memutuskan menahan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 5,75% dalam rilis hasil pertemuan Rapat Dewan Gubernur/RDG pada, Rabu (19/3/2025).

Tasrul Tanar, analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, mengatakan IHSG akan menguji resistance 6.384 pada hari ini. Sepanjang perdagangan, IHSG diestimasi bergerak pada rentang 6.263–6.384 dengan level kritikal 6.150.

Secara teknikal, IHSG diperkirakan akan uji resistance terdekat pada downtrend jangka menengah yang relatif kuat sejak 130 hari perdagangan terakhir indikator MFI optimized, indikator RSI optimized masih cenderung menguat.

Rata-rata volume sisi permintaan di atas rata-rata volume sisi pasokan dan asing net sell dengan sebaran volume terbanyak dari sisi permintaan dan pernawaran di atas level saat ini.

Mirae Asset Sekuritas Indonesia menyarankan investor mencermati saham JPFA, BBCA, BBNI pada perdagangan hari ini.

Dalam riset terpisah, Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan menuturkan resistance IHSG ada pada level 6.370, dengan support pada level 6.100.

"IHSG berpeluang lanjutkan rebound dengan menguji level 6.330-6.370 di perdagangan hari ini," kata Valdy, Kamis (20/3/2025).

Dia melanjutkan IHSG masih ditopang oleh stimulus moneter berupa peningkatan kebijakan likuiditas makroprudensial oleh Bank Indonesia, pelemahan nilai tukar rupiah ke kisaran Rp16.520 per dolar AS pada Rabu sore (19/3/2025), dan outlook ekonomi Indonesia.

Pasar juga cenderung mengalami normalisasi dari kondisi heuristic bias yang terjadi pada Selasa (18/3/2025) akibat serangkaian isu yang beredar yang mempengaruhi psikologis pasar pada hari tersebut.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa Presiden Indonesia Prabowo Subianto berencana menemui investor saham.

Sementara itu, sentimen global datang dari The Fed yang kembali menahan suku bunga acuan di 4,25%-4,5%, tetapi tidak menutup kemungkinan memangkas suku bunga acuan sebanyak 2 kali pada 2025.

Pernyataan ini relatif lebih dovish dibanding ekspektasi sebagian pelaku pasar yang mulai mengkhawatirkan peluang pemangkasan hanya satu kali pada 2025.

Top picks Phintraco Sekuritas pada Kamis (20/3/2025) ialah saham BMRI, EMTK, ICBP, INDF dan RAJA.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.